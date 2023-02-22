Yıkık şehir Hatay: Geri döneceğiz

AFAD'ın verilerine göre 42 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, 448 bin 18 kişi de bölgeden tahliye edildi. Depremden etkilenenler için çadır kent ve konteyner kentler de kuruluyor.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.