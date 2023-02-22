Yıkık şehir Hatay: Geri döneceğiz

Yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan Hatay'daki duvar yazıları depremzelere motivasyon kaynağı oluyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 2 deprem ve 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremlerin ardından çalışmalar devam ediyor.
AFAD'ın verilerine göre 42 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, 448 bin 18 kişi de bölgeden tahliye edildi. Depremden etkilenenler için çadır kent ve konteyner kentler de kuruluyor.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.
Ağır hasar almayan ve gözle görülen noktalardaki duvarlara yazdıkları yazılar dikkat çekti.
Sprey boyayla duvarlara yazılan 'Hatay'ı terk etme', 'Geri döneceğiz Hatay', 'Seninleyiz Hatay' gibi yazılar, umut ışığı oldu.
4 katlı olduğu öğrenilen ve depremde yıkılan binanın altına yazılan 'Yıkılma Hatay biz varız' yazıldığı görüldü.
Hatay'da yaşayan Ali Karagöl, depremi yaşamayanın bilemeyeceğini söyleyerek, "Bugün memleketimizde her taraf hasar dolu. Biz kendimizi çok zor dışarı attık. Bizim ev yıkılmadı ama büyük hasar aldı." dedi.
"Biz memleketimizi, toprağımızı terk edemeyiz. Türkiye'nin her yeri bizim vatanımız ama önemli olan doğup büyüdüğüm şehirdir. Yani bu yazıları görünce moral motivasyon sağlıyor." diye konuşan Karagöl, "Yazıları görünce iftihar ediyoruz, gururlanıyoruz" dedi.