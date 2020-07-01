Yozgat'ta 2 apartmanın çatısı yandı

Yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle güçlükle söndürülürken, evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçiren apartman sakinlerine sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Anadolu Ajansı 01.07.2020 - 03:00

Yozgat'ta 2 apartmanın çatısı yandı - 1
Yozgat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın yan binaya sıçradı.
Yozgat'ta 2 apartmanın çatısı yandı - 2
Alınan bilgiye göre, Aşağı Nohutlu Mahallesi Camızlık Caddesi'nde 2 bloktan oluşan 42 daireli Berensu Apartmanı'nın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yozgat'ta 2 apartmanın çatısı yandı - 3
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yozgat'ta 2 apartmanın çatısı yandı - 4
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polisler binadaki vatandaşları tahliye etti.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 36 daireli 3 bloktan oluştan Damla sitesinin çatısına da sıçradı.
Yozgat'ta 2 apartmanın çatısı yandı - 5
Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçe belediyelerinden yardım istendi.
Yozgat'ta 2 apartmanın çatısı yandı - 6

Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

Polisler, vatandaşların olay yerinden uzaklaşması için sık sık uyarılarda bulundu.

Yozgat'ta 2 apartmanın çatısı yandı - 7
İtfaiye ekiplerine tepki gösteren vatandaşları Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, sakinleştirmeye çalıştı.
Yozgat'ta 2 apartmanın çatısı yandı - 8
Evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçiren apartman sakinlerine 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

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