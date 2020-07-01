Yozgat'ta 2 apartmanın çatısı yandı

Alınan bilgiye göre, Aşağı Nohutlu Mahallesi Camızlık Caddesi'nde 2 bloktan oluşan 42 daireli Berensu Apartmanı'nın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polisler binadaki vatandaşları tahliye etti.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 36 daireli 3 bloktan oluştan Damla sitesinin çatısına da sıçradı.