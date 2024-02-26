YSK seçmen kaydı sorgulama: YSK seçmen kağıtları ne zaman verilecek?
Yerel seçimlere az bir zaman kala, seçmenler hangi okullarda ve sandıklarda oy kullanacaklarını merak ediyor. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. Peki, YSK seçmen kağıtları ne zaman verilecek?
Seçmenler, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilecek.