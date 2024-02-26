YSK seçmen kaydı sorgulama: YSK seçmen kağıtları ne zaman verilecek?

YSK SEÇMENLERİ UYARDI

YSK'dan yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.