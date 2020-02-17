Yüksekova’da kar kalınlığı 6 metreyi geçti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yollar açılırken bölgede kar kalınlığı 6 metreyi geçti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yollar açılırken bölgede kar kalınlığı 6 metreyi geçti.
İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasının yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Mezranın yolunu açmak için il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı.
6 metreyi geçen karda güçlükle ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına devam ediyor.
6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, yolu kullanan vatandaşlar ise bölgede fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER