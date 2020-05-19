Yurttan 19 Mayıs kutlama fotoğrafları (Corona virüs etkisi)

Yurdun dört bir yanında bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı, corona virüs gölgesinde kutlanıyor. Anıtkabir ve Çanakkale'de düzenlenen programlar başta olmak üzere törenlerde maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü. İşte yurttan salgın gölgesinde 19 Mayıs kutlamaları...

DHA 19.05.2020 - 12:35

SAMSUN

ANKARA/ANITKABİR

ÇANAKKALE

KAYSERİ

KAHRAMANMARAŞ

DENİZLİ

TRABZON

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