Yürüyen merdivenlerdeki ölüm hakkında rapor: Kazanın nedeni belli oldu

Olay sonrası verilen ifadelere vurgu yapılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Vefat eden çalışanımız usta teknisyen Buğrahan Bıyıklı'nın yürüyen merdivenin enerjisini kesmeden, el terminalini kullanmadan kuyu içerisinde çalışma yaptığı, alt kuyuda olan yardımcı personel Uğur Demir'e sözlü bir şekilde yürüyen merdiveni çalıştırma anahtarı ile hareket ettirmesini söylediği, Hüseyin Çalışkan'a da üst kuyuda stop butonun başında 'dur' dediği ve 'ben haber edince stop butonuna bas' dediği, Uğur Demir ve Hüseyin Çalışkan'ın buna karşı çıktığı ve yürüyen merdivenin içinden çıkması gerektiğini beyan etmelerine karşı, Buğrahan Bıyıklı'nın uyarıları dikkate almadığı ve 'kontrol bende' diyerek o şekilde çalışmalarında ısrar ettiği ifade edilmiştir."