Yürüyen merdivenlerdeki ölüm hakkında rapor: Kazanın nedeni belli oldu
Şişli'de metroya inen yürüyen merdivenin bakım çalışması sırasında 1 işçinin öldüğü iş kazasıyla ilgili firmanın hazırladığı olay durum raporunda, hayatını kaybeden işçinin, yürüyen merdivenin enerjisini kesmeden ve el terminalini kullanmadan kuyu içerisinde çalışma yaptığı kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul'un, yüklenici firması AKE Asansör, Yürüyen Merdiven ve Engelli Sistemleri, yaşanan iş kazasıyla ilgili olay durum raporu hazırladı.
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