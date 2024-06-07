Zilhicce ayı 2024: Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?
Zilhicce ayı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan aylar arasında yer alıyor. Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı, bugün idrak edilmeye başladı. Zilhicce ayında hangi ibadetlerin yapılacağı ve hangi duaların okunacağı, bu mübarek günleri dolu dolu geçirmek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Zilhicce ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları tüm İslam camiası tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip Zilhicce ayı yılın 12. ve son ayı olarak idrak ediliyor. Zilhicce ayı Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen hac aylarından biridir. Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevval ve Zilka'de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Peki, Zilhicce ayında neler yapılır? Zilhicce ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?