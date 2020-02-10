2020 Oscar Ödülleri'nde sahne arkasından yansıyanlar

92. Oscar Ödülleri'nde sahnede ve kırmızı halıda yaşanan renkli anlar bir yana, sahne arkasında da samimi ve neşeli görüntüler yansıdı objektiflere. İşte 2020 Oscar Ödülleri sahne arkasında ünlüler... Güney Koreli Parazit ekibi Renee Zellweger James Corden, Rami Malek Renee Zellweger, Rami Malek Hildur Gudnadottir, Spike Lee Renée Zellweger, Jane Fonda Billie Eilish Bong Joon Ho Joaquin Phoenix, Olivia Colman, Jane Fonda Olivia Colman, Jane Fonda Jane Fonda Hildur Gudnadottir Renee Zellweger Penélope Cruz Rebel Wilson, James Corden Eminem, Marshall Mathers Anne Morgan, Sandra Oh Salma Hayek Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell Laura Dern, Mahershala Ali Bong Joon Ho, Diane Keaton Salma Hayek Maya Rudolph, Kristen Wiig Brad Pitt Brad Pitt, Regina King Brad Pitt, Regina King Brad Pitt, Regina King Matthew A. Cherry