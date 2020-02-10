2020 Oscar Ödülleri'nde sahne arkasından yansıyanlar

92. Oscar Ödülleri'nde sahnede ve kırmızı halıda yaşanan renkli anlar bir yana, sahne arkasında da samimi ve neşeli görüntüler yansıdı objektiflere. İşte 2020 Oscar Ödülleri sahne arkasında ünlüler...

Güney Koreli Parazit ekibi

Renee Zellweger
James Corden, Rami Malek
Renee Zellweger, Rami Malek
Hildur Gudnadottir, Spike Lee
Renée Zellweger, Jane Fonda
Billie Eilish
Bong Joon Ho
Joaquin Phoenix, Olivia Colman, Jane Fonda
Olivia Colman, Jane Fonda
Jane Fonda
Hildur Gudnadottir
Renee Zellweger
Penélope Cruz
Rebel Wilson, James Corden
Eminem, Marshall Mathers
Anne Morgan, Sandra Oh
Salma Hayek
Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell
Laura Dern, Mahershala Ali
Bong Joon Ho, Diane Keaton
Salma Hayek
Maya Rudolph, Kristen Wiig
Brad Pitt
Brad Pitt, Regina King
Brad Pitt, Regina King
Brad Pitt, Regina King
Matthew A. Cherry

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