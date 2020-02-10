Billie Eilish 2020 Oscar Ödülleri sahnesinde

Grammy rekormeni Billie Eilish, 92. Oscar Ödülleri'nin 'In Memoriam' (Anılarda) bölümünde müzisyen ağabeyi Finneas O'Connell ile birlikte sahne aldı. Eilish, The Beatles grubunun 'Yesterday' şarkısını seslendirirken sahnedeki dev ekranda, 2019'da ve 2020'nin başında hayatını kaybeden Hollywood ünlülerinin fotoğrafları yer aldı. Sahnede ilk gösterilen isim, Oscar'lı NBA yıldızı Kobe Bryant olurken, geçen hafta 103 yaşındayken hayatını kaybeden Hollywood efsanesi Kirk Douglas da en son karede yerini aldı.
ntv.com.tr 10.02.2020 - 10:19| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 10:26
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