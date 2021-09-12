2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz: Yüzüme makyaj yapmaya kıyamıyorum

"AİLEM BENİ PRENSES GİBİ GÖRÜR"

"Çocukluğumdan beri ailem beni prenses gibi görür. Annem beni ilk kucağına aldığında 'Bir prenses doğurdum' demiş. Bu yüzden 'Evet, beğeniliyordum' diyebilirim" şeklinde konuşan Korkmaz, kendi güzellik tanımını şöyle yaptı:

"Güzellik tamamen kalple ilgili. Kalbiniz güzelse suratınıza yansıyor. Aynı zamanda bir insanı en güzel kılan şeylerden biri de zekası."