31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski

İngiliz asıllı ABD'li oyuncu ve model Emily Ratajkowski, modellikle başladığı kariyerine oyunculukla devam ediyor. Ünlü yıldız, vücut hatlarının, özellikle de göğüslerinin filmlerde rol almasını engellediğini belirtse de oyunculukta da kendini kanıtlayabileceği fırsatlar yarattı. Hem modellikte hem de oyunculukta başarıyla adından söz ettiren Ratajkowski, bugün doğum gününü kutluyor. İşte 31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski...

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 14:27 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 15:13

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 1

Emily Ratajkowski 7 Haziran 1991'de, İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Westminster'da, Polonya asıllı bir baba ile İsrail asıllı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Kathleen Balgley bir akademisyen, babası John Ratajkowski ise bir ressam ve öğretmen olan Ratajkowski, beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine yerleşti.

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 2

On dört yaşında Ford Models isimli modellik ajansına katıldı. Lise eğitimini, babasının da öğretmenlik yaptığı San Dieguito Akademisi'nde tamamladı. 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne yüksek öğrenim hayatına başlasa da mankenlik kariyerini sürdürmek için bir yıl sonra buradan ayrıldı.

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 3

2004 yılında Andrew's Alteration adlı kısa filmde rol olarak oyunculuk kariyerine başladı. 2005 yılında A Year and a Day adlı filmde küçük bir rolde yer aldı. Üniversite eğitimi aldığı 2009 ile 2010 yılları arasında iCarly adlı dizinin iki bölümünde Tasha karakterini canlandırdı. Bir taraftan modellik kariyerini sürdüren Ratajkowski, 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı.

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 4

Ağustos 2012'de, Sara Jean Underwood ile birlikte Carl's Jr. reklamında oynadı. Treats! Magazine'deki resimlerinin ardından aldığı teklifler neticesinde Maroon 5'ın Love Somebody ve Robin Thicke'in Blurred Lines adlı şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Çıplak olarak yer aldığı Blurred Lines klibi Topluluk Kuralları'nın ihlali sebebiyle YouTube tarafından kaldırılsa da Temmuz 2013'te videonun site üzerinden yayımlanmasına tekrarda izin verildi.

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 5

"GÖĞÜSLERİM KARİYERİME ENGEL OLDU"

Oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda, göğüslerinin büyük olmasının kariyerine engel olduğunu belirtti. Yıldız, "Göğüslerimle ne probleminiz var? Onlar kutlanması gereken feminen özelliklerimiz. Kimin umrunda? Büyükler veya küçükler. Her halleriyle güzeller" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraf: Heidi Klum, Zac Posen, Emily Ratajkowski ve Nina Garcia in Project Runway (2004)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 6

Ratajkowski, yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği 2014 yapımı Kayıp Kız (Gone Girl) filminde Andie Hardy karakteriyle yer alarak ilk büyük çaplı sinema deneyimini yaşadı.

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 7

Emily Ratajkowski / Treats! Magazine Spring Issue Party (2012)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 8

Emily Ratajkowski Mercedes-Benz Fashion Week (2013)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 9

Emily Ratajkowski / Kick-Ass 2 (2013)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 10

Lisa Banes ve Emily Ratajkowski in Gone Girl (2014)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 11

Emily Ratajkowsk / (2014)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 12

Emily Ratajkowski / Hollywood Film Awards (2014)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 13

Model Emily Ratajkowski / Spike TV's 'Guys Choice (2014)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 14

Wes Bentley, Zac Efron ve Emily Ratajkowski in We Are Your Friends (2015)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 15

 Emily Ratajkowski / We Are Your Friends Galası (2015)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 16

Emily Ratajkowski ve Bella Thorne (2015)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 17

Marc Maron and Emily Ratajkowski in Easy (2016)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 18

Emily Ratajkowski / The 68th Primetime Emmy Awards (2016)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 19

Emily Ratajkowski Harper's Bazaar's gecesi (2016)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 20

Emily Ratajkowski at an event for The Oscars (2016)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 21

Emily Ratajkowski / 24th annual Elton John AIDS Foundation's Oscar party (2016)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 22

Emily Ratajkowski / The 74th Golden Globe Awards (2017)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 23

Emily Ratajkowski / Vanity Fair Oscar Party (2018)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 24

Emily Ratajkowski / The Metropolitan Museum (2018)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 25

Emily Ratajkowski öi Amy Schumer / I Feel Pretty (2018)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 26

Emily Ratajkowski and Theo James in Lying and Stealing (2018)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 27

Emily Ratajkowski / 33. Film Independent Spirit Awards (2018)

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 28

Emily Ratajkowski/ 20220 Oscar Vanity Fair after partisinde

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 29

Oyuncunun sosyal medyada tatil paylaşımı

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 30

Emily Ratajkowski / 2022 Cannes Film Festivali

31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski - 31

Emily Ratajkowski / 2022 Met Gala

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