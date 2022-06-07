31. yaşına özel 31 fotoğrafla Emily Ratajkowski

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 14:27 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 15:13
Emily Ratajkowski 7 Haziran 1991'de, İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Westminster'da, Polonya asıllı bir baba ile İsrail asıllı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Kathleen Balgley bir akademisyen, babası John Ratajkowski ise bir ressam ve öğretmen olan Ratajkowski, beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine yerleşti.
On dört yaşında Ford Models isimli modellik ajansına katıldı. Lise eğitimini, babasının da öğretmenlik yaptığı San Dieguito Akademisi'nde tamamladı. 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne yüksek öğrenim hayatına başlasa da mankenlik kariyerini sürdürmek için bir yıl sonra buradan ayrıldı.
2004 yılında Andrew's Alteration adlı kısa filmde rol olarak oyunculuk kariyerine başladı. 2005 yılında A Year and a Day adlı filmde küçük bir rolde yer aldı. Üniversite eğitimi aldığı 2009 ile 2010 yılları arasında iCarly adlı dizinin iki bölümünde Tasha karakterini canlandırdı. Bir taraftan modellik kariyerini sürdüren Ratajkowski, 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı.
Ağustos 2012'de, Sara Jean Underwood ile birlikte Carl's Jr. reklamında oynadı. Treats! Magazine'deki resimlerinin ardından aldığı teklifler neticesinde Maroon 5'ın Love Somebody ve Robin Thicke'in Blurred Lines adlı şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Çıplak olarak yer aldığı Blurred Lines klibi Topluluk Kuralları'nın ihlali sebebiyle YouTube tarafından kaldırılsa da Temmuz 2013'te videonun site üzerinden yayımlanmasına tekrarda izin verildi.
Oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda, göğüslerinin büyük olmasının kariyerine engel olduğunu belirtti. Yıldız, "Göğüslerimle ne probleminiz var? Onlar kutlanması gereken feminen özelliklerimiz. Kimin umrunda? Büyükler veya küçükler. Her halleriyle güzeller" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraf: Heidi Klum, Zac Posen, Emily Ratajkowski ve Nina Garcia in Project Runway (2004)
Ratajkowski, yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği 2014 yapımı Kayıp Kız (Gone Girl) filminde Andie Hardy karakteriyle yer alarak ilk büyük çaplı sinema deneyimini yaşadı.
Emily Ratajkowski / Treats! Magazine Spring Issue Party (2012)
Emily Ratajkowski Mercedes-Benz Fashion Week (2013)
Emily Ratajkowski / Kick-Ass 2 (2013)
Lisa Banes ve Emily Ratajkowski in Gone Girl (2014)
Emily Ratajkowsk / (2014)
Emily Ratajkowski / Hollywood Film Awards (2014)
Model Emily Ratajkowski / Spike TV's 'Guys Choice (2014)
Wes Bentley, Zac Efron ve Emily Ratajkowski in We Are Your Friends (2015)
Emily Ratajkowski / We Are Your Friends Galası (2015)
Emily Ratajkowski ve Bella Thorne (2015)
Marc Maron and Emily Ratajkowski in Easy (2016)
Emily Ratajkowski / The 68th Primetime Emmy Awards (2016)
Emily Ratajkowski Harper's Bazaar's gecesi (2016)
Emily Ratajkowski at an event for The Oscars (2016)
Emily Ratajkowski / 24th annual Elton John AIDS Foundation's Oscar party (2016)
Emily Ratajkowski / The 74th Golden Globe Awards (2017)
Emily Ratajkowski / Vanity Fair Oscar Party (2018)
Emily Ratajkowski / The Metropolitan Museum (2018)
Emily Ratajkowski öi Amy Schumer / I Feel Pretty (2018)
Emily Ratajkowski and Theo James in Lying and Stealing (2018)
Emily Ratajkowski / 33. Film Independent Spirit Awards (2018)
Emily Ratajkowski/ 20220 Oscar Vanity Fair after partisinde
Oyuncunun sosyal medyada tatil paylaşımı
Emily Ratajkowski / 2022 Cannes Film Festivali
Emily Ratajkowski / 2022 Met Gala