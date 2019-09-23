71. Emmy Ödülleri’nde (Emmy 2019) hapishane şakasıyla Felicity Huffman göndermesi
ntv.com.tr
Rüşvet skandalı sonrası iki haftalık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine giren Umutsuz Ev Kadınları dizisinin yıldızı Felicity Huffman, 71. Emmy Ödülleri’nde, ödül anons etmek üzere sahneye çıkan komedyen Thomas Lennon’ın diline dolandı.
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Kızının seçkin bir okula kaydolabilmesi için üniversite puanının yükseltilmesi amacıyla rüşvet vermekten hapis cezası olan Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) dizisinin yıldızı Felicity Huffman, 71. Emmy Ödülleri’nde (Emmy 2019) şaka kurbanı oldu.
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İki haftalık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine giren 56 yaşındaki oyuncu, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen törende ödül anons etmek üzere sahneye çıkan Thomas Lennon’ın diline dolandı.
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Lennon, kameraya bakarak, “Yapımcılar, hapishaneden izleyenlerin de duyabilmesi için benden, önceki en iyi aktris ödülü kazananları özel olarak yüksek sesle anons etmemi istedi” esprisini yaptı.
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Rüşvet skandalı sonrası iki haftalık hapis cezasını çekmekte olan Felicity Huffman, Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki performansıyla 2005 yılında Emmy almıştı.
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5Huffman, mayıs ayında suçlu bulunmuş, önceki hafta yapılan son duruşmada ise hakkındaki ceza belli olmuştu.
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6Suçunu kabul eden Amerikalı oyuncu, cezayı hak ettiğini söylemişti. Huffman, 14 gün hapis cezasının yanı sıra 250 saat kamu hizmeti yapacak ve 30 bin dolar para cezası ödeyecek.