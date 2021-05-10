ABD basınından Bill Gates ve Melinda Gates iddiası: İki yıldır bekliyordu
Gündeme damga vuran Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma kararı sonrasında ABD basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal Melinda Gates'in 2019 yılında boşanma kararı aldığını ve farklı şirketlerden boşanma avukatlarıyla temas halinde olduğunu yazdı.
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10.05.2021 - 09:31| Son Güncelleme : 10.05.2021 - 09:32
Boşanma kararı aldıklaırnı duyuran Melinda Gates ve Bill Gatesçiftinin boşanma süreciyle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.
Wall Street Journal, Melinda Gates’in 2019 yılından beri farklı şirketlerden boşanma avukatlarıyla temas halinde olduğunu yazdı.
Haberde, Melinda Gates’in özellikle cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in görüşmesinden dolayı rahatsızlık duyduğu aktarıldı.
Bill Gates’in Epstein’ın evinde kaldığının fotoğrafını yayınlayan basın, Gates’in açıklamalarına yer verdi: Ben onunla ne zaman toplantılara gitsem hep erkekler vardı. Onunla hiçbir partiye gitmedim. Ve o benim yardım kuruluşuma hiç para vermedi. Onun etrafındakiler bana ‘Hey, eğer sağlık ve yardım işleri için para toplamak istiyorsan, zengin insanları tanıyor’ demişti
Bill Gates ile Melinda Gates’in boşanmasının perde arkasında Gates’in eski aşkı Ann Winblad’ın olabileceği iddia edilmişti.
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