ABD basınından Bill Gates ve Melinda Gates iddiası: İki yıldır bekliyordu

Gündeme damga vuran Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma kararı sonrasında ABD basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal Melinda Gates'in 2019 yılında boşanma kararı aldığını ve farklı şirketlerden boşanma avukatlarıyla temas halinde olduğunu yazdı.

10.05.2021 - 09:31 | Son Güncelleme : 10.05.2021 - 09:32

ABD basınından Bill Gates ve Melinda Gates iddiası: İki yıldır bekliyordu - 1
Boşanma kararı aldıklaırnı duyuran Melinda Gates ve Bill Gates çiftinin boşanma süreciyle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.
ABD basınından Bill Gates ve Melinda Gates iddiası: İki yıldır bekliyordu - 2
Wall Street Journal, Melinda Gates’in 2019 yılından beri farklı şirketlerden boşanma avukatlarıyla temas halinde olduğunu yazdı.
ABD basınından Bill Gates ve Melinda Gates iddiası: İki yıldır bekliyordu - 3
Haberde, Melinda Gates’in özellikle cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in görüşmesinden dolayı rahatsızlık duyduğu aktarıldı.
ABD basınından Bill Gates ve Melinda Gates iddiası: İki yıldır bekliyordu - 4
Bill Gates’in Epstein’ın evinde kaldığının fotoğrafını yayınlayan basın, Gates’in açıklamalarına yer verdi: Ben onunla ne zaman toplantılara gitsem hep erkekler vardı. Onunla hiçbir partiye gitmedim. Ve o benim yardım kuruluşuma hiç para vermedi. Onun etrafındakiler bana ‘Hey, eğer sağlık ve yardım işleri için para toplamak istiyorsan, zengin insanları tanıyor’ demişti
ABD basınından Bill Gates ve Melinda Gates iddiası: İki yıldır bekliyordu - 5
Bill Gates ile Melinda Gates’in boşanmasının perde arkasında Gates’in eski aşkı Ann Winblad’ın olabileceği iddia edilmişti.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER