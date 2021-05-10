ABD basınından Bill Gates ve Melinda Gates iddiası: İki yıldır bekliyordu

Bill Gates’in Epstein’ın evinde kaldığının fotoğrafını yayınlayan basın, Gates’in açıklamalarına yer verdi: Ben onunla ne zaman toplantılara gitsem hep erkekler vardı. Onunla hiçbir partiye gitmedim. Ve o benim yardım kuruluşuma hiç para vermedi. Onun etrafındakiler bana ‘Hey, eğer sağlık ve yardım işleri için para toplamak istiyorsan, zengin insanları tanıyor’ demişti