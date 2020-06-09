Acun Ilıcalı: Survivor'da eleneni ben de kısa süre önce öğreneceğim artık

Acun Ilıcalı, Survivor'dan hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra'ya konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Elenme hakkındaki spekülasyonlara açıklık getiren Ilıcalı, Nisa konusunda yaşananları ve performansıyla kendisini şaşırtan yarışmacıları açıkladı.

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09.06.2020 - 14:41

Acun Ilıcalı, her akşam ekrana gelen Survivor 2020 yarışmasının hemen ardından, Survivor Ekstra programına konuk oldu. Acun Ilıcalı elenme hakkındaki spekülasyonlara yanıt verdi. İşte Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalardan satırbaşları: "Survivor çekimlerini belli bir zaman aralığıyla yapıyoruz. Haber sızıyor mu sızmıyor mu, buna bir şey diyemem. Kaynağını bilemem, ama tahminsel boyutlar oluyordu; 'tahminime göre bu elenecek' diye. Bizim programımızla ilgili net bir şey söylenirse bunun kanuni karşılığı var. Kimse net bir şey söyleyemez. Kanuni karşılığı olduğu için bu sefer olay 'tahmin ediyorum'a döndü. Belli derecede uyanık kardeşlerimiz var. Her zaman hayatımızda bunlar oluyor."

"Seyircimizin de bundan rahatsız olduğunu duyduk. 'Kimin elendiğini öğreniyoruz' demeye başladılar. Eleme ne zaman, salı günü. Peki biz ne yapacağız, çekmeyeceğiz. Şu an kimin elendiğini ben de bilmiyorum. Adaylar kim olacak bilmiyorum. Elemenin heyecanını sonuna kadar yaşıyorum. Yayında 20-25 dakika önce bu çekimi yapacağız. Eskiden çekimi 1,5-2 gün önce yapıyorduk. Artık elemeden hemen önce çekeceğiz, böylece haber sızma ihtimali sıfır olacak.

"Açık açık söylüyorum; tahmin tutabilir, atarsın tutarsın. Ama bundan sonra eleneni hiç kimse bilemez. Çekimler artık sadece 20 dakika önce.

Sosyal medyada 'Survivor 2020'ye veda eden isimle ilgili tahminlerin dolaşması üzerine tweet atan Acun Ilıcalı, "Survivor elemesiyle ilgili haber almaya çalışanlara kötü bir haberim var. Eleme çekimleri yayından bir saat önce yapılacak, tahminleriniz tutmayabilir" ifadelerini kullanmıştı.







"Bazen 'Acun falanca yarışmacıya ayrıcalık yapıyor' gibi yazılar okuyorum. Eleştiriye de açığım. Şöyle bir şey var. Kimin neye ihtiyacı varsa ben oradayım. Bu fiziksel de olabilir, mental de... Nisa durumunu toparlayamayıp, yansıtan bir yarışmacı olduğu için, ekrana taşan bir kısmı var. Bu sene bir çok yarışmacı ile konuşup, onlara hep destek verdim. Çünkü benim görevim yarışmacıyı oyunda tutmak..."

"Orada gerçeği gören bir tek benim. Onlar oradan ayrıldığı zaman çok pişman olacaklar ama onlar bilmiyorlar onu. Aycan'ın ben 1 hafta önce ayrılırkenki ruh haliyle, 1 hafta sonraki ruh haline bir baktım korkunç fark var. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum... Aycan bitmişti. 'Onu elemiyorsun, bunu elemiyorsun...' Elememeye çalışıyoruz zaten. Bizim eleme sebeplerimiz belli. Biz çok nadir yarışmacı eledik. Semih'in senesinde oldu mesela... Biz o hareketi kaldırmayız."





"Her şeyi yayınlamıyoruz. Türkiye'de yayının beli kuralları var. 'Niye yayınlamıyorsunuz?' Yayınlayamam zaten! 500 bin liradan başlıyor cezalar, 1 milyon diye gidiyor... Yayınlıyorsun, 1 milyon ödüyorsun. Bir yayın, 1 milyon! Bu cezaların da bir mantığı ve matematiği var. Genç kardeşlerimiz bizi seyrediyor. Orada bazı davranış şekillerini yayınlayamayız" Baktığın zaman yarışmacı kaybetmemeye çalıştık hep. Elimden geldiğince yarışmacılara destek olmaya çalıştım. Bunu her zaman da yaparım. Sema çocuğunu görmek istedi. Ertesi gün çocuğunu bağladık. Ben Sema'yı orada kaybetmek istemem. Elimden geleni yaparım. Defalarca bu tip destekte bulundum"





Yasin'in izlendiğini bildiği için endişe yaşadığını ve bazen hata yaptığını belirten Ilıcalı, Survivor 2020 Mavi takımdan Survivor Nisa konusunda yaşananları detaylarıyla paylaştı. "Genç bir kardeşimiz 1, İkincisi Türkiye'de büyümemiş. Onun verdiği bir kültür farkı var. Herkes aynı olmak zorunda değil ama dünyanın en zor yarışmacı. Devam etmek çok zor. Herkes kaldıramaz. O yüzden bununla ilgili inanılmaz zorluklar yaşadı. Orada ben 2-3 stratejiyi birlikte uyguladım. Bazen yeri geldiği yerde 'gidersen git' dedim. Çünkü bazen o kartı atmak zorundasın. Yarışmacıya seni birinci gün iyi hoş edelim, ikinci gün iyi hoş edelim dersek üşüncü gün buna alışıyor... Öyle bir şansımız da yok. Bir yerden sonra Nisa'ya 'iyi git' dedik. İyi bir dönüş aldık mesela... Bunlar bizim hep tecrübelerimiz... Zor bir yarışmacı mı, evet... Bizi zorladı mı, evet... Ama kötü niyet yok. Kötü niyetin olmadığı yerde bende sonsuz tölerans var."

"Çok yırtıcı, gerçek anlamda problemli dediğimiz bir yarışmacımız yok. Erman ve İlayda bir anda gelip duvara çarpmış gibi olanlar. Onları da ani bir şekilde yolladık.Biz bir ara Nisa'sız bir Survivor düşünüyorduk. Biz yapılan her şeyi yaptık. Hasta hayata döndü ama dönmeye de bilirdi. Biz acil durum toplantısını yaptık. 'Ben son konuşmamı yaptım' dedim. Nisa'yı bizim elememiz gibi bir şey hiç olmadı. Nisa'cı kardeşlerimiz var. 'Sen Nisa'yı sevmiyorsunuz' diyolar. Türkiye'de birine sallayacaksınız, herkesi sayın en son bana sallayın. Nisa benim sayemde orada. Siz deli misiniz? Bu yarışmacıyı ben seçtim zaten. Ben olmasam orda yarışmacı olmayacaktı"

Acun Ilıcalı performans olarak kendisini şaşırtan isimleri "Mert, Ersin ve gününde olan bir Nisa" olarak açıkları.