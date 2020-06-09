Acun Ilıcalı: Survivor'da eleneni ben de kısa süre önce öğreneceğim artık

09.06.2020 - 14:41
Acun Ilıcalı, her akşam ekrana gelen Survivor 2020 yarışmasının hemen ardından, Survivor Ekstra programına konuk oldu. Acun Ilıcalı elenme hakkındaki spekülasyonlara yanıt verdi. İşte Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalardan satırbaşları:
"Survivor çekimlerini belli bir zaman aralığıyla yapıyoruz. Haber sızıyor mu sızmıyor mu, buna bir şey diyemem. Kaynağını bilemem, ama tahminsel boyutlar oluyordu; 'tahminime göre bu elenecek' diye. Bizim programımızla ilgili net bir şey söylenirse bunun kanuni karşılığı var. Kimse net bir şey söyleyemez. Kanuni karşılığı olduğu için bu sefer olay 'tahmin ediyorum'a döndü. Belli derecede uyanık kardeşlerimiz var. Her zaman hayatımızda bunlar oluyor."
Yasin'in izlendiğini bildiği için endişe yaşadığını ve bazen hata yaptığını belirten Ilıcalı, Survivor 2020 Mavi takımdan Survivor Nisa konusunda yaşananları detaylarıyla paylaştı.
"Genç bir kardeşimiz 1, İkincisi Türkiye'de büyümemiş. Onun verdiği bir kültür farkı var. Herkes aynı olmak zorunda değil ama dünyanın en zor yarışmacı. Devam etmek çok zor. Herkes kaldıramaz. O yüzden bununla ilgili inanılmaz zorluklar yaşadı. Orada ben 2-3 stratejiyi birlikte uyguladım. Bazen yeri geldiği yerde 'gidersen git' dedim. Çünkü bazen o kartı atmak zorundasın. Yarışmacıya seni birinci gün iyi hoş edelim, ikinci gün iyi hoş edelim dersek üşüncü gün buna alışıyor... Öyle bir şansımız da yok. Bir yerden sonra Nisa'ya 'iyi git' dedik. İyi bir dönüş aldık mesela... Bunlar bizim hep tecrübelerimiz... Zor bir yarışmacı mı, evet... Bizi zorladı mı, evet... Ama kötü niyet yok. Kötü niyetin olmadığı yerde bende sonsuz tölerans var."