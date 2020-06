Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı , dün Instagram sayfası üzerinden yarışmacılarla sohbet etti. Barış, Berkan, Cemal Can, Nisa, Evrim, Yasin, Sercan, Elif ve Ardahan'a tek tek 'Survivor'dan sonra ne yapacaksınız?' diye soran ünlü sunucu zaman zaman gülme krizine girdi. İşteyarışmacılarının planları:

Ardahan "Buraya gelmeden önce insanların üzerinde güzel bir hikaye bırakmak istiyordum. Sizlerin sayesinde buna ulaştım, bir çizgide ilerlemek istedim. Sevdiklerimin her anında yanlarında olmak istiyorum bundan sonra. Çıktığım zaman bütün insanlara ulaşmak ve yardımcı olmak istiyorum. Çıktığımda bütün dünyayı dolaşmak istiyorum.

Cemal Can



"Ben kaptanlığa çok alıştım. Sorumluluk hissettim ilk başta ama sonra alıştım. Bundan sonra her şeyin değerini bin kat daha anlamış olduk. Özellikle zaman kavramının değerli olduğunu anladık. Normal hayatımızda sivil hayat diye söylediğimiz hayatta her anımı dolu dolu geçirmek istiyorum."