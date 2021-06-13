Ada Masalı 1. bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Ay Yapım imzalı yeni dizi Ada Masalı, ilk bölümüyle salı günü izleyici ile buluşuyor. İşte başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın birinci bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 13.06.2021 - 10:33

Ada Masalı 1. bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Ay Yapım imzalı yeni dizi Ada Masalı, ilk bölümüyle salı günü  izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı’nın çekimleri İzmir’de gerçekleşiyor.

Ada Masalı 1. bölüm fotoğrafları - 2

Ay Yapım’ın yeni yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak  kaleme alıyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Ada Masalı 1. bölüm fotoğrafları - 3

ADA MASALI 1. BÖLÜM KONUSU

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo’daki pozisyon için patronu Doygun’la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası’na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada’nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır.

Ada Masalı 1. bölüm fotoğrafları - 4
Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz’la tanışır. Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul’a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır.
Ada Masalı 1. bölüm fotoğrafları - 5
Vapuru da kaçırınca mecburen Ada’da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz’la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir.
Ada Masalı 1. bölüm fotoğrafları - 6

Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz’a bir teklifle gider.

Ada Masalı 1. bölüm fotoğrafları - 7
ADA MASALI 1. BÖLÜM FRAGMANI
Ada Masalı 1. bölüm fotoğrafları - 8
Ada Masalı 1. bölüm fotoğrafları - 9
Ada Masalı 1. bölüm fotoğrafları - 10

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