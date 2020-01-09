Adele 20 kilo verdi (Zayıflama sırrını eğitmeni açıkladı)

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, verdiği kilolardan sonra yeni görünümüyle gündemde. 31 yaşındaki şarkıcının, nisan ayında eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra 20 kilo verdiği öğrenilmişti.
Ünlü şarkıcının dün ortaya çıkan Karayipler’in Anguilla bölgesinde çekilen yeni görüntülerinde daha da zayıfladığı fark edildi. Şarkıcı Harry Styles ve TV sunucusu James Corden ile tatil yapan Adele’in sahilde çekilen fotoğraflarında başka biri gibi görünmesi dikkat çekti.
Peki, Adele’in kilo verme sırrı ne? Brezilyalı kişisel antrenör Camila Goodis, Adele’in kilo vermesinin arkasındaki kişi olarak öne çıktı. İngiliz The Sun gazetesine konuşan Goodis, Adele’in çok fazla spor yapmayı sevmediğini söyleyerek, zayıflığının yüzde 90 oranda diyet yapmasından kaynaklandığını söyledi. Ancak ünlü şarkıcıya, Robbie Williams'ın Türk asıllı eşi Ayda Williams ile birlikte egzersiz yaptırdığını anlattı.
Goodis, “Uzun zamandır Ayda’yı çalıştırıyordum. Adele ve Ayda iyi arkadaşlar. Dolayısıyla ben de Ayda’nın evinde Adele ile ikisini çalıştırdım” dedi.
Pilates eğitmeni Goodis ayrıca, “Adele çok fazla spor yapmayı sevmiyor ama hayat tarzını değiştirdi ve kilo vermesinde yüzde 90 beslenmesinin etkili olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.
The Sun gazetesi, Adele’in değişiminin pilates, ağırlık kaldırma egzersizleri, şekeri kesme ve Sirtfood diyeti ürünü olduğunu yazdı. Sirtfood diyeti, zayıflama genini harekete geçirdiği öne sürülen sirtüin proteinini aktive etmeye yarayan yiyeceklerden tüketmeye dayanıyor. İngiltere'deki beslenme uzmanları Aidan Goggins ve Glen Matten tarafından geliştirilen Sirtfood diyeti, bazı yiyeceklerin, vücutta metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olduğu ve yaşlanmayı yavaşlatmak için hücre koruması sağladığı iddia edilen bir protein olan sirtüini aktive ettiği ilkesine dayanıyor. Diyetin savunucuları yeşil çay, lahana, yaban mersini, somon ve narenciye gibi sirtüin bakımından zengin yiyecekleri tüketmenin vücuda sabit bir metabolik destek verebileceğini ve hızlı kilo vermeyi sağladığını iddia ediyor.
Simon Konecki ile birlikteliğinden 7 yaşında Angelo adında bir oğlu olan Adele, Konecki ile nisan ayında ayrılmış, eylül ayında da boşanma davası açmıştı. Konecki ile ilişkisi 2011’de başlamıştı.
Adele'in gözle görülür zayıflama süreci de ayrılık sonrası gerçekleşti.
Ancak son hali Adele için en radikal değişim göstergesi oldu. İşte Adele'in eski ve en son hali...