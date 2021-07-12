Adele Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'ye böyle teşekkür etti

ntv.com.tr 12.07.2021 - 10:11 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 10:14
"BİZİ ÇOK GURURLANDIRDINIZ"
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, sosyal medyada nadiren fotoğraf paylaşmasıyla biliniyor. 33 yaşındaki şarkıcı, dün akşam 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) final maçında ülkesini desteklediğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.
Maçta penaltılar sonunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, kupanın sahibi oldu. Mağlubiyetin ardından İngiltere formasıyla çektirdiği fotoğrafını Instagram’a koyan Adele, “Bizi çok gururlandırdınız! Oyunumuzu eve ve bizi de bir araya getirdiniz” dedi. Adele’in mesajı takipçilerinden büyük destek gördü.
Avrupa Futbol Şampiyonası’nı yakından takip eden Adele, geçtiğimiz günlerde de İngiltere maçında gol anını paylaşmıştı.
5 Mayıs’ta 33 yaşına giren Grammy ödüllü şarkıcı, doğum gününde yeni fotoğraflarını yayımlamış, takipçileri, mesajlarında, ünlü şarkıcıya yeni albüm çıkarması çağrısı yapmıştı.
Adele, ocak ayında katıldığı Saturday Night Live programında "Albümüm henüz bitmedi ve hızlı hareket etmek konusunda endişeliyim" diyerek hayranlarının albüm için bir süre daha bekleyeceği mesajını vermişti.
SATIŞ REKORLARI KIRDI
Adele, ilk albümü 21'i 2011’de çıkarmıştı. 2012’de James Bond filmi şarkısı Skyfall single’ını yayınlayan ünlü şarkıcı, 2015'teki 25 albümüyle hem ABD’de hem de İngiltere’de satış rekorları kırdı. ABD’de çıktığı ilk hafta 3,38 milyonluk satış yapan albüm sadece bir hafta içinde ABD'de yılın en çok satan albümü oldu ve Billboard 200 listesinde uzun bir süre liderliği kimseye kaptırmadı.
45 KİLO VERDİ
45 kilo vererek geçen yıl 32'nci yaşına en zayıf haliyle giren Adele, fit vücudunu gözler önüne seren bu fotoğrafını hayranlarıyla paylaşmıştı.