Adriana Lima, Rihanna'nın iç çamaşırı markasını tanıttı

Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modeli Adriana Lima, ünlü şarkıcı Rihanna'nın ürettiği iç çamaşırını sosyal medya hesabında tanıttı.

26.09.2021 - 10:00 | Son Güncelleme : 26.09.2021 - 10:06

Adriana Lima, Rihanna'nın iç çamaşırı markasını tanıttı - 1
Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modeli adriana lima, 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Podyumlara veda ettikten sonra vaktinin büyük bir kısmını çocuklarıyla geçiren 40 yaşındaki Brezilyalı yıldız, günlük hayatından kesitleri de sık sık sosyal medyada yayınlıyor.
Adriana Lima, Rihanna'nın iç çamaşırı markasını tanıttı - 2

Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabında 13.3 milyon takipçisi bulunan Lima, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima, "Dün gece hakkında..." notunu düştüğü pozlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Adriana Lima, Rihanna'nın iç çamaşırı markasını tanıttı - 3

Lima, Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Savage X Fenty markasına ait bir iç çamaşırını sosyal medya hesabında tanıttı. 

Ünlü modelin cesur fotoğrafları, kısa sürede 500 binin üzerinde beğeni aldı.

Adriana Lima, Rihanna'nın iç çamaşırı markasını tanıttı - 4
Brezilyalı güzel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 78'inci Venedik Film Festivali'ne yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile katılarak, aşkını ilan etmişti.

Dün de The Academy Museum of Motion Pictures'ın açılış galasında çift olarak boy gösterdiler. 

Adriana Lima, Rihanna'nın iç çamaşırı markasını tanıttı - 5

Lima'nın, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.

Adriana Lima, Rihanna'nın iç çamaşırı markasını tanıttı - 6

Öte yandan Adriana Lima, geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

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