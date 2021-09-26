Adriana Lima, Rihanna'nın iç çamaşırı markasını tanıttı

26.09.2021 - 10:00 | Son Güncelleme : 26.09.2021 - 10:06
Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabında 13.3 milyon takipçisi bulunan Lima, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima, "Dün gece hakkında..." notunu düştüğü pozlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Lima, Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Savage X Fenty markasına ait bir iç çamaşırını sosyal medya hesabında tanıttı.
Ünlü modelin cesur fotoğrafları, kısa sürede 500 binin üzerinde beğeni aldı.
Dün de The Academy Museum of Motion Pictures'ın açılış galasında çift olarak boy gösterdiler.
Lima'nın, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.
Öte yandan Adriana Lima, geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.