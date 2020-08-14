Menajerimi Ara'ın Dicle'si Ahsen Eroğlu: Tüm kuralları yıkmak sizin elinizde

ntv.com.tr 14.08.2020 - 07:14
Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak Menajerimi Ara’da; Barış Falay, Fatih Artman, Canan Ergüder, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu ile başrolleri paylaşacak olan Ahsen Eroğlu yeni dizisi ve canlandıracağı karakter hakkında merak edilenleri anlattı.
Star TV dünyada izlenme rekorları kıran Call My Agent’ı Türkiye’ye taşıdı. Siz de Menajerimi Ara dizisinin Dicle’si olarak masalsı bir hikayenin başkahramanlarından birisiniz. Dicle nasıl bir kız?
Dicle taşrada yetişmiş, çocukluğundan beri sinemayla ilgilenen, annesiyle büyümüş, babasına; ne kadar reddetse de özlem duyan, gururlu, çalışkan, azimli ve gözü pek bir karakter.
Fragmanda “Burası köpek balıklarıyla dolu vahşi bir dünya” cümlesiyle Dicle’ye menajerlik dünyası anlatılıyor. Bu sektörle ilgili siz neler düşünüyorsunuz?
Her sektörün zorlukları ve heyecanları var. Ancak medya gerçekten de rekabetin üst düzeyde yaşandığı bir alan. Yukarıdaki cümle kadar sert olmasa da, evet vahşi bir dünya olduğunu kabul etmek lazım. Her şeyden önce, psikolojinizin sınandığı bir ortamın içine giriyorsunuz. Adaptasyon süreci olarak değerlendirirsek ben de zorlu bir sınav verdim diyebilirim. Oyunu kuralına göre oynamak ya da tüm kuralları yıkmak sizin elinizde…
Menajerimi Ara izleyiciye bu sektöre nasıl girilebileceği, neler yaşandığına daire ipuçları veriyor. Ahsen Eroğlu olarak sizin bu sektöre girmek isteyen gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Zaman zaman sektöre girmek isteyenlerin farklı yollardan kötü niyetli kişilerce dolandırıldığına dair haberler okuyoruz. Siz bu sektöre girerken buna benzer talihsizlikler yaşadınız mı?
Her şeyden önce oyunculuğun bir sanat dalı olduğunu hatırlamak gerekiyor. Disiplin ve sürekli bir öğrenme süreci gerektiriyor. Beklentilerinin düşük, hedeflerinin yüksekte olmasını öneririm. Diyeceksiniz ki bu mümkün mü? Bunu mümkün kılabilirseniz ilerleyişiniz mutluluk verici olur. Her adımda beklenti içinde olursanız, hayal kırıklarınız da çok olacaktır (Dicle gibi). Bunlar büyür ve sizin bu işe olan heyecanınızı öldürür, er ya da geç pes edersiniz. Bir de her zaman geleceğe dair bir vizyona ihtiyaç var.
"Mesela öyküneceği, yolundan gidebileceği kişiler var mı? Aslında bunların hepsi benim yapmaya çalıştıklarımdı. Tabii herkesin yöntemine kimse karışamaz. Acele etmeyin, farklı yolları kestirmeden tarif etmeye çalışanlar benim de karşıma çıktı, herkes gibi… Sektöre tamamen güvenilmemesini doğru bulmadığım gibi, oyunculukla ilgili umut tacirliği yapanların da ifşa edilmesinden yanayım."
Dicle Ego Ajans’ın genç yıldızı Barış ile yakınlaşıyor. Bir yanda şöhret basamaklarını hızla tırmanan yakışıklı ve başarılı genç bir oyuncu diğer yanda İstanbul’a gelip yaşam mücadelesi veren bir menajer asistanı. İzleyiciye masalsı bir aşk da sunulacak. Bu sektörde gerçekte de böyle aşklar yaşanabilir mi sizce
Yaşanabilir ve örneklerini de görüyoruz. Mesleki olarak birbirini anlayan, dertlerine, hüzünlerine ve sevinçlerine ortak olabilen iki insanın, birbirine duygusal olarak yakınlaşması çok normal. İş ve özel hayatı ayrı tutabilirlerse çok da tatlı olabilir.
Aslında menajerlik kavramı size uzak bir terim değil ama menajerlerin dünyasına bu kadar yakından bakmak size neler hissettirdi? Menajerlerin tarafından oyuncuları görmek farklı bakış açısı getirdi mi size?
Dicle’yle karşılaşmadan önce de bu konuda hassastım. Dicle’nin hikayesiyle birlikte, empati kurmanın ötesine uygulamaya geçtim. Sahne gereği bile olsa menajer asistanı olarak, oyuncunun setine ziyarette bulunup, onun sorunlarını çözmek için koşturup, çözemediğim durumlar için sahne arkasında endişe duyduğum anlar yaşadım. Set arasında kahve içiyordum ve kendimi bir anda “Şimdi Dicle Feris Hanım’a ne cevap verecek,” derken bulduğum anlar yaşadım. Dicle’nin çaresizliğine karşı Ahsen olarak ders aldığım ve Ahsen’i eleştirdiğim durumlar oldu. Tüm bunlar karakterim için derinlik kazandırırken benim de görüş alanımı genişletti.
-Menajer asistanı Dicle oyuncu Ahsen Eroğlu ile çalışsa ne gibi tavsiyeleri/yönlendirmeleri olurdu? Ahsen Eroğlu kendini Dicle’ye teslim eder miydi?
Dicle olarak Ahsen ile çalışıyor olsam; Ahsen’in enerjisini daha verimli kullanabilmesi için planlama yapardım sanırım. Ahsen de Dicle’ye kesinlikle kendisini teslim ederdi. Dicle karşı tarafa güven veriyor, disiplinli ve çözüm odaklı. Üstlendiği işi bitiriyor. Ancak Ahsen’in enerjisinin gerçekten de dizginlenmesi gerekiyor.