Menajerimi Ara'ın Dicle'si Ahsen Eroğlu: Tüm kuralları yıkmak sizin elinizde

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak Menajerimi Ara’da; Barış Falay, Fatih Artman, Canan Ergüder, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu ile başrolleri paylaşacak olan Ahsen Eroğlu yeni dizisi ve canlandıracağı karakter hakkında merak edilenleri anlattı.

Star TV dünyada izlenme rekorları kıran Call My Agent’ı Türkiye’ye taşıdı. Siz de Menajerimi Ara dizisinin Dicle’si olarak masalsı bir hikayenin başkahramanlarından birisiniz. Dicle nasıl bir kız?

Dicle taşrada yetişmiş, çocukluğundan beri sinemayla ilgilenen, annesiyle büyümüş, babasına; ne kadar reddetse de özlem duyan, gururlu, çalışkan, azimli ve gözü pek bir karakter.