Menajerimi Ara'ın Dicle'si Ahsen Eroğlu: Tüm kuralları yıkmak sizin elinizde

Menajerimi Ara izleyiciye bu sektöre nasıl girilebileceği, neler yaşandığına daire ipuçları veriyor. Ahsen Eroğlu olarak sizin bu sektöre girmek isteyen gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Zaman zaman sektöre girmek isteyenlerin farklı yollardan kötü niyetli kişilerce dolandırıldığına dair haberler okuyoruz. Siz bu sektöre girerken buna benzer talihsizlikler yaşadınız mı?

Her şeyden önce oyunculuğun bir sanat dalı olduğunu hatırlamak gerekiyor. Disiplin ve sürekli bir öğrenme süreci gerektiriyor. Beklentilerinin düşük, hedeflerinin yüksekte olmasını öneririm. Diyeceksiniz ki bu mümkün mü? Bunu mümkün kılabilirseniz ilerleyişiniz mutluluk verici olur. Her adımda beklenti içinde olursanız, hayal kırıklarınız da çok olacaktır (Dicle gibi). Bunlar büyür ve sizin bu işe olan heyecanınızı öldürür, er ya da geç pes edersiniz. Bir de her zaman geleceğe dair bir vizyona ihtiyaç var.