Ajda Pekkan: Artık halkın içine katılmak istiyorum

"BÜYÜK BİR ONUR"

“Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi" unvanı verilen Pekkan, konser sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her zaman olduğu gibi şık giyim tarzıyla göz kamaştıran Pekkan, "Mavisi ve yeşiliyle insana huzur veren, sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar sürecek büyük bir aşk hikayesi diyebilirim. Bodrum’un Kültür ve Sanat Elçisi olmak benim için büyük bir onur oldu, bu vesileyle Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve tüm Bodrum halkına şükranlarımı sunuyorum. Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan barınağı ve kütüphane yapılacağını sevgili başkanımız Ahmet Aras’tan öğrendim. Bu mutluluk verici haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.