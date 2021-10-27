Alec Baldwin’in sette kazayla öldürdüğü görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in babası konuştu

Haberler - ntv.com.tr 27.10.2021 - 10:08 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 10:20
Rust filminin ABD’nin Santa Fe şehrindeki çekimleri esnasında Alec Baldwin’in elindeki silahtan çıkan mermiyle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in hayatını kaybettiği, yönetmen Joel Souza’nın da yaralandığı olayın yankıları sürüyor.
Halyna Hutchins’in babası Anatoly Androsovych, trajik olayla ilgili ilk kez konuştu. Ukrayna uyruklu acılı baba, The Sun gazetesinin sorularını yanıtlarken, “Halyna’nın öldüğüne hala inanamıyoruz. Annesi acıdan aklını kaçırıyor” dedi.
Baba Androsovych, “Olaydan Alec Baldwin’i sorumlu tutmuyorum. Sorumlular, silahları kontrol etmesi gereken yardımcılar” diye konuştu.
Halyna Hutchins’in 9 yaşındaki oğlu için de “Çok kötü etkilendi. Annesizlikten heba oldu” dedi.
Androsovych, Halyna Hutchins’in eşi Matthew’in olayla ilgili yasal haklarını sonuna kadar arayacağını da belirtti.
42 yaşındaki Hutchins’in göğsünden vurularak hayatını kaybettiği, yönetmen Joel Souza’nın da yaralandığı olayın ardından mahkeme emriyle yapılan polis soruşturmasının kayıtlarının yayınlanmasıyla olay aydınlanmaya devam etti.
Western türündeki filmin çekildiği Santa Fe'deki yetkililerin mahkemeye sunduğu belgelerde, Baldwin’in elinde kurusıkı silah tuttuğu ve ona silahın boş olduğunun söylendiği, ancak silahta gerçek mermi olduğu belirtildi.
Yazılı ifadede, Alec Baldwin'in bir kilise binası ortamındaki sette bir sıraya oturduğu ve silahı kameraya doğrultarak atış provası yaptığı sırada, silahın ateş aldığı ve Halyna Hutchins’i göğsünden vurduğu kaydedildi.
Yönetmen yardımcısı Dave Halls’in, silahı Baldwin'e verirken içinde gerçek patlayıcı mühimmat olduğunu bilmediği, bu sebeple silahın boş olduğu anlamına gelecek şekilde "Soğuk silah" diye bağırarak silahı aktöre teslim ettiği açıklandı.
"ORTAM GÜVENLİ DEĞİL"
Öte yandan Alec Baldwin’in çekimler sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına yol açtığı Rust filminin setinde olaydan günler önce yine dolu silahın ateşlendiği iddia edildi.
Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Rust filminin çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin’in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı.
Haberde, 16 Ekim’de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda “Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil” yazdığı ifade edildi.
Olaydan sonra soruşturma başlatılıp başlatılmadığı öğrenilemezken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.
Akıllara duygunluk veren set kazası sonrası 63 yaşındaki ünlü aktör Alec Baldwin, Santa Fe’de Halyna Hutchins’in eşi Matt Hutchins ile oğlunu ziyaret ederken görüntülendi.