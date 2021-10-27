Alec Baldwin’in sette kazayla öldürdüğü görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in babası konuştu

Yazılı ifadede, Alec Baldwin'in bir kilise binası ortamındaki sette bir sıraya oturduğu ve silahı kameraya doğrultarak atış provası yaptığı sırada, silahın ateş aldığı ve Halyna Hutchins’i göğsünden vurduğu kaydedildi.

Yönetmen yardımcısı Dave Halls’in, silahı Baldwin'e verirken içinde gerçek patlayıcı mühimmat olduğunu bilmediği, bu sebeple silahın boş olduğu anlamına gelecek şekilde "Soğuk silah" diye bağırarak silahı aktöre teslim ettiği açıklandı.