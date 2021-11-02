Alec Baldwin'in sette yaraladığı yönetmen Joel Souza ilk kez görüntülendi

Haberler - ntv.com.tr 02.11.2021 - 09:39 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 09:46
Alec Baldwin, başrolde yer aldığı Rust filmi setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı.
42 yaşındaki Hutchins’in ölümüne neden olan olayın yankıları sürerken, 48 yaşındaki yönetmen, ilk kez görüntülendi.
Olayda omzundan yaralanan Souza, ilk kez Los Angeles’taki evinin dışındayken görüntülendi. Kolu askıda olan yönetmen, film setinin bulunduğu Santa Fe şehrinde gerçekleşen olay sonrası aynı şehirdeki bir hastanede tedavi görmüştü.
Cuma günü taburcu edilen Souza, yaptığı ilk açıklamada, “Sinema dünyasında, Santa Fe halkından ve bize ulaşan yüzlerce insandan aldığımız yoğun sevgi karşısında minnettarım. Kesinlikle iyileşmeme yardımcı olacak” dedi.
Öte yandan Alec Baldwin'in de olay sonrası ilk kez kameralar karşısında yaptığı açıklamanın görüntüleri önceki gün yayınlanmıştı.
63 yaşındaki oyuncu Alec Baldwin, elindeki kurusıkı silahtaki gerçek mermiyle, filmin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i kazara öldürmesinin ardından, ilk açıklamasında eşi nedeniyle gerginlik yaşamış, kendisini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere yol kenarında aracından inip konuşurken, eşinin araya girmesi dikkat çekmişti.
Hilaria Baldwin, açıklama anında gazetecileri, kendi telefonuyla görüntülemişti.
"TRİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU"
Alec Baldwin, konuşmasında, olayla ilgili soruşturma devam ettiği için konuşma yasağı olduğunu belirtirken, Halyna Hutchins için “O benim arkadaşımdı. Rust’ın ilk çekim günü New Mexico’da birlikte yemek yedik” ifadesini kullanmıştı.
"Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu" diyen Baldwin, yaşanan trajediyi "Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu" şeklinde anlatmıştı.
Gazetecilerin, filmin devam edip etmeyeceğini sormaları üzerine, filminin bundan sonra artık çekilmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Baldwin, insanların güvenliği için film ve dizi çekimlerinde ateşli silah kullanımının sınırlandırılmasından yana olacağını ve bunun için üstüne düşen her şeyi yapacağını belirtmişti.
Açıklama esnasında bir gazeteci, Baldwin’e, hayatını kaybeden Halyna Hutchins’in ailesiyle görüşüp görüşmediğini sormaya çalışırken, görüntü yönetmeninin adını unutmuş, öfkeli bir şekilde araya giren Hilaria Baldwin, “Onun adı Halyna” diyerek sesini yükseltmişti.
Öfkeli eş, gazeteciye “Bizi beklemek için bu kadar zaman harcıyorsanız onun adını bilmeniz gerekir” diye çıkışmıştı.
KARISINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Ünlü aktör ardından, “Eşi Matthew ve oğluyla buluştum” yanıtını vermişti. Görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna da “Bunu nasıl nitelendireceğimi bilmiyorum” yanıtını verirken, Hilaria Baldwin yeniden araya girdi ve öfkeli şekilde, “Siz ne olduğunu biliyor musunuz? Ayrıntı yok” çıkışını yapmıştı.
Bunun üzerine Alec Baldwin yeniden karısını sakinleştirmek için, “Bana bir iyilik yapar mısın? Soruyu ben yanıtlıyorum” şeklinde konuşmuştu.
Sonra gazetecilere dönerek, “Zaman zaman film setlerinde kazalar olur. Ama böylesi hiç olmadı. Trilyonda bir ihtimal gerçekleşti” demişti.
"ÇOCUKLARIM ARABADA AĞLIYOR
Kameralar önündeki açıklamanın ilerleyen bölümlerinde gazeteciler, Baldwin çiftine neden Vermont’a gitmeyi seçtiklerini sorunca Hilaria Baldwin yeniden araya girerek, “Bu özel” yanıtını vermişti. Ünlü aktör, karısının susmasını istediğini gösteren jestlerinin ardından, gazetecilere, “Bu kişisel, özel bir konu” demişti.
Hilaria Baldwin ayrıca, “Çocuklarım arabada ağlıyor. Çünkü onları takip ediyorsunuz ve onlar da bunu biliyor” demişti.
SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI
Hilaria Baldwin’in gergin hali ve sürekli araya girmesi, sosyal medyada eleştiri konusu olmuş, pek çok kullanıcı, Hilaria Baldwin’i dikkat çekmeye çalışmakla, Alec Baldwin’in kurduğu anlaşma ortamını bozmakla suçlamıştı.
CADILAR BAYRAMI'NI KUTLAMASINA TEPKİ
Öte yandan Hilaria Baldwin, Alec Baldwin ve çocuklarıyla birlikte Cadılar Bayramı kostümleri içinde çekilen fotoğraflarını dün sosyal medya hesabından yayınlayarak, ebebeynlik görevlerini yerine getirdiklerini ve çocuklarını mutlu etmek istediklerini söyledi.
Bu paylaşım, sosyal medyada büyük tepki topladı, böyle bir görüntü vermek için çok erken olduğu eleştirileri yapıldı. Ancak Hilaria Baldwin, tepkilere rağmen fotoğrafları hesabından silmedi.