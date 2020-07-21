Amber Heard: Johnny Depp sürekli beni ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı

Amber Heard ile Johnny Depp’in iftira davasında evlilikle ilgili kirli çamaşırlar ortaya saçılmaya devam ediyor. Depp'in, kendisini, rol arkadaşı olan ünlü aktörlerle yasak aşk yaşamakla suçladığını belirten Heard, eski eşinin sürekli kendisini yakalamaya çalıştığını öne sürdü. Heard ayrıca, Depp'in kendisini aldatmakla suçladığı Leonardo DiCaprio ve Channing Tatum gibi isimlere lakap taktığını da iddia etti.

ntv.com.tr 21.07.2020 - 12:46

Amber Heard: Johnny Depp sürekli beni ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı - 1

Amber Heard ile Johnny Depp’in iftira davası sürerken, ikilinin evliliğiyle ilgili kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye devam ediyor.

Amber Heard: Johnny Depp sürekli beni ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı - 2

Depp’in, eski eşi Amber Heard’a şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşırken kendisi hakkında ‘kadın döven’ tabirini kullanan İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı iftira davasında, Heard dün ilk kez tanık sıfatıyla mahkemede hazır bulundu.

Amber Heard: Johnny Depp sürekli beni ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı - 3

Depp, eski eşinin kendisine yönelttiği şiddet iddialarını reddederken; Heard ise Depp’in evlilikleri süresince kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

Amber Heard: Johnny Depp sürekli beni ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı - 4

"ERKEK OYUNCULARIN BENİMLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI İDDİA EDERDİ"

Heard, mahkeme ifadesinde Depp hakkında, “Her erkek aktörün benimle yatmaya çalıştığı ve / veya onlarla bir ilişkim olduğu konusunda ısrar eder, insanlara böyle anlatır ve her şeyi bildiği konusunda inat ederdi” şeklinde konuştu.

Amber Heard: Johnny Depp sürekli beni ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı - 5

"BENİ YAKALAMAYA ÇALIŞIRDI"

Heard ayrıca “Telefonumu alıp, birinin ona bir ilişki yaşadığımı söylediğini belirterek beni yakalamaya çalışırdı ve gerçekten yapmadığım halde bilgileri kanıtlamış gibi davranırdı” ifadesini kullandı.

Amber Heard: Johnny Depp sürekli beni ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı - 6

Depp’in, kendisini pek çok rol arkadaşıyla ilişki yaşamakla suçladığını söyleyen Heard, bu isimleri Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy-Bob Thornton, Channing Tatum’un yanı sıra Kelly Garner gibi kadın oyuncular olarak sıraladı.

Amber Heard: Johnny Depp sürekli beni ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı - 7

"ALAY EDİP LAKAP TAKARDI"

Heard ayrıca şunları anlattı:

“Beni Leonardo DiCaprio gibi oyunculuk seçmelerine katıldığım yıldızlarla da ilişki yaşamakla suçladı. Alkollü ya da öfkeli olduğunda benimle alay ederek, ilişki yaşamakla suçladığı erkek rol arkadaşlarıma lakap takardı. Örneğin, Leonardo DiCaprio’ya kabak kafalı, Channing Tatum’a patates kafalı derdi.”

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