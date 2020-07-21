Amber Heard: Johnny Depp sürekli beni ünlü erkeklerle yasak aşk yaşamakla suçladı

"ERKEK OYUNCULARIN BENİMLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI İDDİA EDERDİ"

Heard, mahkeme ifadesinde Depp hakkında, “Her erkek aktörün benimle yatmaya çalıştığı ve / veya onlarla bir ilişkim olduğu konusunda ısrar eder, insanlara böyle anlatır ve her şeyi bildiği konusunda inat ederdi” şeklinde konuştu.