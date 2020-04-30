Amber Heard ve Johnny Depp’in olaylı boşanması davası: 911 acil arama kaydı ortaya çıktı

PARMAĞINI KENDİ KESMİŞ

Johnny Depp, ABD’de görülen davada parmağının kesilmesinden eski eşini sorumlu tutmuştu. İngiltere’deki dava ise The Sun gazetesinin Depp’i ‘eş dövücü’ diye niteleyen manşetinin ardından ‘yayın yoluyla hakaret’ suçlaması yöneltilmesi üzerine başlamıştı. Ancak Depp’in 7 Mart 2015’te doktoruna, “Orta parmağımın üst kısmını kestim. Ne yapmalıyım? Elbette, hastaneye gitmek dışında… Onunla (Amber Heard) her şeye atladığım için çok utanıyorum” şeklinde mesaj gönderdiği, 12 gün sonra ise, “Her şey için çok teşekkürler. Parmağımı bir daha asla kesmemem gerektiğini hatırlatmak için sol orta parmağımı kestim! Seni seviyorum kardeşim” mesajı yazdığı belirlenmişti. Ayrıca aynı kavgada Depp’in, Heard’ın giysisini yırttığı, boğazını sıktığı ve ittiği de öne sürülmüştü.