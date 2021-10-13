ile eski eşi Jonny Lee Miller yemekte görüntülendi

, ünlü şarkıcı The Weeknd ile birlikte görüntülenmesinin ardından bu kez eski eşi Jonny Lee Miller ile akşam yemeğinde görüldü.

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 09:35 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 09:36

Angelina Jolie ile eski eşi Jonny Lee Miller yemekte görüntülendi - 1

, eski eşi Jonny Lee Miller ile birlikte görüntülendi. 46 yaşındaki Jolie ile 48 yaşındaki Miller, California’nın Beverly Hills şehrinde birlikte akşam yemeğinde görüldü.

Brad Pitt’ten boşandıktan sonra adı uzun süre kimseyle anılmayan, ancak kısa süre önce birkaç kez ünlü şarkıcı The Weeknd ile birlikte akşam yemeği yediği görülen ve bu nedenle şarkıcıyla aşk yaşadığı düşünülen Jolie, bu kez eski eşiyle görüntü vererek şaşırttı.

 

Angelina Jolie ile eski eşi Jonny Lee Miller yemekte görüntülendi - 2

Maskeli oldukları görülen ikili, yemek yedikten sonra Miller’ın otomobiline binerek mekandan ayrıldı.

Angelina Jolie ile eski eşi Jonny Lee Miller yemekte görüntülendi - 3

Jolie ve Miller ikilisi, 1996 ile 1999 yılları arasında evliydi. İkili, 1995’te Hackers filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık olmuştu.

Angelina Jolie ile eski eşi Jonny Lee Miller yemekte görüntülendi - 4

Jolie, haziran ayında da Miller’ın New York’taki dairesine, elinde bir pahalı bir şişe şarapla girerken görülmüştü. Jolie, evde dört saat kalıp ayrılmıştı.

Angelina Jolie ile eski eşi Jonny Lee Miller yemekte görüntülendi - 5
Jolie ile The Weeknd'in geçtiğimiz haftalarda, magazin basınının romantik akşam yemeği olarak nitelendirdiği buluşması, Santa Monica’da Giorgio Baldi adlı restoranda gerçekleşmişti.
Angelina Jolie ile eski eşi Jonny Lee Miller yemekte görüntülendi - 6
Daily Mail’in haberine göre, aynı otomobile binen Jolie ve 31 yaşındaki şarkıcı, ünlü şarkıcının Bel-Air’deki 70 milyon dolarlık evine gitmişti.
Angelina Jolie ile eski eşi Jonny Lee Miller yemekte görüntülendi - 7
Jolie, Ağustos 2016’da, ‘uzlaşmaz farklılıkları” gerekçe göstererek Brad Pitt’e boşanma davası açmış, ikili Nisan 2020’de resmen boşanmıştı.
Angelina Jolie ile eski eşi Jonny Lee Miller yemekte görüntülendi - 8

Çiftin reşit olan oğulları Maddox (19) dışında Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) ile ikizler Vivienne ve Knox’un (12) velayetleri Jolie’ye verilmiş, ardından Pitt ortak velayet için başvurduğu mahkemeden zaferle çıkmıştı. Bunun üzerine Jolie, temyize başvurmuştu. İkili arasında velayet mücadelesi halen sürüyor.

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