Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 09:35 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 09:36
Angelina Jolie, eski eşi Jonny Lee Miller ile birlikte görüntülendi. 46 yaşındaki Jolie ile 48 yaşındaki Miller, California’nın Beverly Hills şehrinde birlikte akşam yemeğinde görüldü.
Brad Pitt’ten boşandıktan sonra adı uzun süre kimseyle anılmayan, ancak kısa süre önce birkaç kez ünlü şarkıcı The Weeknd ile birlikte akşam yemeği yediği görülen ve bu nedenle şarkıcıyla aşk yaşadığı düşünülen Jolie, bu kez eski eşiyle görüntü vererek şaşırttı.
Maskeli oldukları görülen ikili, yemek yedikten sonra Miller’ın otomobiline binerek mekandan ayrıldı.
Jolie ve Miller ikilisi, 1996 ile 1999 yılları arasında evliydi. İkili, 1995’te Hackers filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık olmuştu.
Jolie, haziran ayında da Miller’ın New York’taki dairesine, elinde bir pahalı bir şişe şarapla girerken görülmüştü. Jolie, evde dört saat kalıp ayrılmıştı.
Çiftin reşit olan oğulları Maddox (19) dışında Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) ile ikizler Vivienne ve Knox’un (12) velayetleri Jolie’ye verilmiş, ardından Pitt ortak velayet için başvurduğu mahkemeden zaferle çıkmıştı. Bunun üzerine Jolie, temyize başvurmuştu. İkili arasında velayet mücadelesi halen sürüyor.