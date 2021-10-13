Angelina Jolie, eski eşi Jonny Lee Miller ile birlikte görüntülendi. 46 yaşındaki Jolie ile 48 yaşındaki Miller, California’nın Beverly Hills şehrinde birlikte akşam yemeğinde görüldü.

Brad Pitt’ten boşandıktan sonra adı uzun süre kimseyle anılmayan, ancak kısa süre önce birkaç kez ünlü şarkıcı The Weeknd ile birlikte akşam yemeği yediği görülen ve bu nedenle şarkıcıyla aşk yaşadığı düşünülen Jolie, bu kez eski eşiyle görüntü vererek şaşırttı.