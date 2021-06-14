Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak velayet kararını temyize taşıdı

ŞİDDET SORUŞTURMASINDAN AKLANDI

Jolie, Eylül 2016’da Pitt’e boşanma davası açmış, o dönemde boşanma nedeni olarak Pitt’in en büyük oğulları Maddox’a bir özel uçak yolculuğu esnasında şiddet uygulama iddiası gündeme gelmişti. Bunun üzerine Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Pitt'in uçakta çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili, “İddialara yönelik yapılan durum değerlendirmesi neticesinde daha fazla soruşturmaya devam etmeme kararı alındı. Hiçbir suçlama yöneltilmeyecek" açıklamasında bulunmuştu. Sosyal hizmet görevlileri de benzer iddiaları araştırdıkları soruşturmalarının neticesinde Pitt'i aklamıştı.