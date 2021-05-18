Ariana Grande gizlice evlendi

Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra Dalton Gomez ile nişanlanmıştı. Çifte yakın kaynaklar, “Ariana çok heyecanlı. Dalton’u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler” diye konuşmuştu.