Ariana Grande gizlice evlendi

18.05.2021 - 08:23
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Ariana Grande (27) ile emlakçı nişanlısı Dalton Gomez (25), hafta sonu gizlice evlendi.
Sade tören, Grande'nin Montecino’daki evinde yapıldı. Törene katılanların sayısının 20’den az olduğu öğrenildi.
Grande’nin temsilcisi, yaptığı kısa açıklamada, “Ev mutluluk ve sevgi doluydu. Yeni evli çift ve aileleri daha mutlu olamazdı” diye konuştu.
Törene ilişkin başka ayrıntı verilmedi.
Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra Dalton Gomez ile nişanlanmıştı. Çifte yakın kaynaklar, “Ariana çok heyecanlı. Dalton’u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler” diye konuşmuştu.
Ünlü pop yıldızı, Instagram’da iri pırlanta ve inciden oluşan nişan yüzüğünü paylaşmıştı.
AŞK DEFTERİ KABARIK
Grande, daha önce Pete Davidson ile 2018’de dört ay boyunca nişanlı kaldı. 2014-2015 yılları arasında rap şarkıcısı Big Sean ile birlikte olan Grande, 2015-2016 arasında Ricky Alvarez ile 2016-2018 arasında da 2018’de hayatını kaybeden Mac Miller ile aşk yaşadı. Grande’nin adı 2019’da müzisyen Mikey Foster ile anıldı.