Armani corona virüsü nedeniyle boş salonda defile yaptı

ntv.com.tr 24.02.2020 - 11:59 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 12:08
İtalya’nın Lombardy kentinde corona virüsü salgını nedeniyle tiyatrolar, sinemalar ve kalabalıkların buluştuğu disko, pub gibi diğer mekanlar kapatılırken, moda dünyası da salgından nasibini aldı. Kentte en az 152 kişinin corona virüsünden etkilendiği haberi sonrası, moda devi Giorgio Armani, Milano Moda Haftası kapsamında düzenleyeceği son büyük defilede son dakika değişikliği yaparak yeni koleksiyonunu boş salonda, seyircisiz olarak sergiledi. Bu, alışıldığı gibi, pek çok ünlü ismin ön sıralarda oturduğu bir defile olmadı.
Giorgio Armani Moda Evi, defilenin boş salonda yapılacağını ve internetten yayınlanacağını duyurdu. 45 yıllık Milano kökenli moda evi, sağlık endişesi nedeniyle ilk kez böyle bir karara imza attı. 85 yaşındaki ünlü tasarımcı Armani, 1998 yılında Paris’te güvenlik sorunu nedeniyle boş salonda defile gerçekleştirmişti. Daha sonra defilenin görüntüsü basına dağıtılmıştı.
ALKIŞSIZ DEFİLE
YouTube'da yayınlanan alkışsız defilenin sonunda, yine her zaman olduğu gibi ünlü tasarımcı Giorgio Armani selam vermek üzere podyuma çıktı.
İtalyan Moda Meslek Odası’ndan dün yapılan açıklamada, sağlık nedeniyle Milano Moda Haftası takviminde herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtilirken, markaların istemeleri halinde programlarını değiştirebilecekleri duyuruldu. Dün yapılacak dokuz defile arasında sadece Armani, bir karar değişikliğine gitti.
LÜKS TÜKETİM 3'TE 1 AZALDI
Virüs tehlikesi, sadece defileleri değil, modanın başkenti Milano’yu da etkisi altına aldı. Moda Haftası döneminde, şehrin her zaman olduğundan daha boş olması dikkat çekti. Defilelerdeki görevliler koruyucu maskelerle çalıştı.
Virüsün moda sektörünü vuran ekonomik yönü de var. En az bin Çinli gazeteci, tüketici ve moda endüstrisi çalışanının Çin’den seyahat etmemesi, dünya çapında lüks tüketimin üçte bir oranında düşmesine yol açtı.
KARNAVAL DA İPTAL
İtalya’daki corona virüsü korkusu, meşhur Venedik Karnavalı’nın da bitiminden iki gün önce iptal edilmesine neden olmuştu. İtalya'da Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, dün karnavalın corona virüsü nedeniyle iptal edildiğini duyurmuş ve dün akşamdan itibaren Venedik Karnavalı’nın yanı sıra 1 Mart'a kadar olan spor müsabakalarının da yasaklandığını açıklamıştı.
KABUS BÜYÜYOR
Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan corona salgını ülkede ve dünyada yayılmaya devam ediyor. Son bilgilere göre dünya genelinde 2 bin 464 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeti. Virüsün tespit edildiği kişi sayısı ise 79 bine yükseldi.