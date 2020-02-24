Armani corona virüsü nedeniyle boş salonda defile yaptı

LÜKS TÜKETİM 3'TE 1 AZALDI

Virüs tehlikesi, sadece defileleri değil, modanın başkenti Milano’yu da etkisi altına aldı. Moda Haftası döneminde, şehrin her zaman olduğundan daha boş olması dikkat çekti. Defilelerdeki görevliler koruyucu maskelerle çalıştı.

Virüsün moda sektörünü vuran ekonomik yönü de var. En az bin Çinli gazeteci, tüketici ve moda endüstrisi çalışanının Çin’den seyahat etmemesi, dünya çapında lüks tüketimin üçte bir oranında düşmesine yol açtı.