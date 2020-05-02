Aslı Enver: 30 yaşından sonra mantık

Star TV'nin sevilen dizisi Babil'te Ayşe karakterine hayat veren sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Enver, bir hayranının, "Kalp mi, mantık mı?" sorusuna "30 yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından" şeklinde cevap verdi.

02.05.2020 - 10:07

İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakteriyle kariyerinde zirve yapan, Babil'de canlandırdığı Ayşe karakteriyle gündemde olan oyuncu Aslı Enver (35), karantina günlerinde pek çok meslektaşı gibi hayranlarıyla iletişimde olabilmek için Instagram hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Enver, önceki gün sosyal medyadan sevenlerine, "Malum hepimiz evdeyiz, hadi sor" ifadelerini kullanarak hakkında merak edilenleri samimi bir şekilde yanıtladı.
ONDAN BİR PARÇA TAŞIMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Çok bunaldığında müzik dinleyerek, yürüyüş yaptığını söyleyen Enver, bir takipçisinin "Parmağındaki yüzük dikkatimizden kaçmıyor. Kimden?" sorusuna, "Canım Ayten'im rahmetli anneannemin yüzüğü. Ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor" şeklinde yanıt verdi.
"GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE BÜYÜDÜM"

Oyuncu, yüzünde estetik olup olmadığını merak edenlere, "Yok gözünüzün önünde büyüdüm zaten" dedi.

"DİSLEKSİ BİR KUSUR DEĞİL"

"Disleksi sizi ne şekilde zorluyor? Senaryoları nasıl okuyorsunuz?" sorusuna da Enver şu sözlerle yanıt verdi: Okuma zorluğum var, evet. Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zaman içinde kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Ben senaryoların altını çizerek ve hemen ezberleyerek okuyorum. Pratikle bir şekilde kendi yolunuzu buluyorsunuz.

"DENEYELİM EN AZINDAN"


Bir takipçisinin "Kalp mi, mantık mı? Hangisini dinleyelim?" sorusuna Enver, "Otuz yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından" şeklinde yanıt verdi.

Enver, "Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?" sorusuna "İç mimar" dedi.

Ünlü oyuncu, "Aslen nerelisiniz?" sorusuna da "Babam Kıbrıs’tan, annem İstanbul. Ben Londra doğumluyum" yanıtını verdi.

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