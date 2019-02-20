Aslıhan Doğan Turan: 2., 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz
İlk çocuklarını ekimde kucağına alan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, kalabalık bir aile olmak istediklerini söyledi. Şamdan Plus’a röportaj veren Doğan, Arda’nın iyi bir baba olduğunu söyledi ve ekledi: Bizi evliliğe götüren şey aşktır. Şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse hiç ara vermeden 4. çocuğu düşünüyoruz.
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1Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan ve evlilikleri hakkında merak edilenleri Şamdan Plus'a anlattı. Turan'ın bugün piyasaya çıkan dergiye verdiği röportajından satır başları şöyle.....
- Evlenmeden önce Arda, "Bir gün oğlumuz olursa, ben Allah'a bir söz verdim ve Hz. Hamza'dan dolayı ismini Hamza koyacağım" derdi. Arda ismini de ben istedim..
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2- Saf, aldatılan ve bunlara susan kadın konumuna düşürüldüm ama böyle şeyler yok. İnsanların "Arda çapkın, Arda şunu yaptı, bunu yaptı" demeleri beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kocamın neyi yapıp neyi yapmadığını herkesten iyi biliyorum.
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3- Ben12 yaşındayken babamın yaşadığı intihar vakası beni güçlendirdi. Ben babamı, hayatta en sevdiğim adamı, kaybetme korkusu yaşadım. O yüzden çok güçlüyüm çok zor üzülürüm. Zor gözyaşı dökerim.
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-Arda'nın eli çok açıktır. Allah bozmasın güzel bir kazancı var. Ben eşiyim, bana hediye almasından daha doğal ne olabilir ki? Ama yazılan hediyeler ve fiyatı gerçeği yansıtmıyor çoğu zaman. Benim gözümü boyamak için hediye almaz, içinden geldiği için ve mutlaka beğendiği şeyi alır.
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-Lütfen görgüsüzlük gibi algılanmasın ama iki yıl Amerika'da, 7 sene de Londra'da eğitim gördüm ve oralarda yaşadım. Ben bazı şeyleri çok önce gördüm, yaşadım. O yüzden Arda'nın parası, pulu beni öncelikle ilgilendiren şeyler değil.
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- "Arda, idmandan gelir gelmez oğluna koşar. Kampta olduğunda 15 dakikada bir Facetime araması yapan bir babamız var. Arda oğlumuzun yemeğini yediriyor, gazını da çıkartıyor."
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-"İlk çıkmaya başladık ve Arda'ya 'Ben 4, 5 çocuk istiyorum' dedim. Şu an çok sabırsız bir şekilde 2., 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz."