Aslıhan Doğan Turan: 2., 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz

-Arda'nın eli çok açıktır. Allah bozmasın güzel bir kazancı var. Ben eşiyim, bana hediye almasından daha doğal ne olabilir ki? Ama yazılan hediyeler ve fiyatı gerçeği yansıtmıyor çoğu zaman. Benim gözümü boyamak için hediye almaz, içinden geldiği için ve mutlaka beğendiği şeyi alır.