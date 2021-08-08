Babası bu kez de Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi

Babası Jamie Spears'ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin ardından Britney Spears sessizliğini bozmuş ve kendisini köleleştirilmiş hissetmesine neden olan bu 'duygusal istismar'ın sona ermesini istemişti. Mahkeme baba Jamie Spears’ın, milyonlarca dolarlık varlığı kontrol etmesine devam kararı almıştı. Spears’ın babası şimdi de vasisi konumunda olduğu kızının hastaneye yatırılmasını istiyor.

08.08.2021 - 13:18

Babası bu kez de Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi - 1

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.

Bu kapsamda babasının, tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.

Babası bu kez de Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi - 2
Bu durumun şarkıcının ruh sağlığını daha kötü hale getirdiğini ve zor durumda olduğunu belirten şarkıcının hayranları "Free Britney" kampanyası başlatılmış ve Spears'ın kendi hayatını kontrol edebilmesini talep etmişti.
Babası bu kez de Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi - 3
39 yaşındaki şarkıcı yıllar sonra ilk kez haziran ayında düzenlenen duruşmada konuşmuş ve babasının kontrolünün istismara döndüğünü ve sadece normal bir hayat istediğini söylemişti.

Spears uzaktan bağlantı ile katıldığı davada, babasının kendisine rahim ağzı araç takmasını isteyerek erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellemek istediğini, onu psikiyatrik ilaçlara zorlamak ve sürekli olarak "sarhoş" hissetmesine neden olmakla suçlamıştı.
Babası bu kez de Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi - 4

"Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi" diyen Spears, "Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim, ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor" demişti.

"Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım. Sadece hayatımı geri istiyorum 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak" diyen şarkıcı, "Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok sinirlendim ve her gün ağlıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Babası bu kez de Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi - 5
Spears’ın vasiliğini babasından geri alma çabalarına ilişkin karar açıklanmış ve Los Angeles mahkemesi Birtney Spears’ın talebini reddettiğini duyurmuştu.

Spears’ın avukatı Samuel Ingham mahkemenin baba Spears’ın, milyonlarca dolarlık varlığı kontrol etmesine devam etmesi kararı aldığını açıklamıştı.
Babası bu kez de Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi - 6

"KIZIM İLAÇLARINI ALMIYOR"

Ancak Jamie Spears, kızının vasiliğine devam etmekle yetinmiyor.

Independent Türkçe'nin The Hill’e dayandırdığı habere göre, kızının hayatının finansal ve tıbbi kontrolünü 13 yıldır elinde tutan Jamie Spears, Britney Spears’ın avukatlarının mahkemeye verdiği dilekçeye karşı itirazda bulundu.

Baba Spears, vasiliğinin sonlandırılması için avukatların gerekçe sunamadıklarını söyledi. Jamie Spears aynı zamanda avukatın talebinin “ironik” olduğunu belirterek şarkıcının diğer vasisi Jodi Montgomery ile yaptıkları görüşmelerden bahsetti.

Jamie Spears, “Montgomery geçen ay kızımın son davranışları ve genel sağlığından endişe duyduğunu söyledi. Montgomery, kızımın ilaçlarını doğru ve zamanlı almadığını, doktorların tavsiyelerini dinlemediğini ve hatta bazen doktorları görmeyi reddettiğini söyledi” dedi.

Babası bu kez de Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi - 7
Spears, Montgomery’nin kızının gidişatından “endişe duyduğunu” iddia etti ve ikilinin bir telefon konuşmasında Britney Spears’ın acil müdahale için hastaneye yatırılmasını konuştuklarını da ekledi.

Montgomery, Jamie Spears’ın iddialarından sonra avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak sözlerinin “manipüle edildiğini ve yanlış aktarıldığını” belirtti. Montgomery, Spears’ın hastaneye yatmasını önermediğini de ekledi. Aksine Montgomery, Jamie Spears’ın vasiliğinin sonlanmasının Britney Spears’a fayda sağlayacağını söyledi.
Babası bu kez de Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi - 8

ABD'DE VASİLİK SİSTEMİ

Vasilik, artık kendileri için karar veremeyen, genellikle yaşlı ve engelli insanlar için mahkeme tarafından atanan bir koruma türü. Ancak yaşadığı ruhsal sorunlardan sonra albüm yapan, konser veren, dizilerde konuk oyuncu olan Spears'ın davası örnek gösterilerek, bu sürecin kötüye kullanılabileceği savunuluyor.

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