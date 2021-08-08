Babası bu kez de Britney Spears'ı hastaneye yatırmak istedi

08.08.2021 - 13:18
Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.
Bu kapsamda babasının, tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiği belirtiliyordu.
"Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi" diyen Spears, "Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim, ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor" demişti.
"Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım. Sadece hayatımı geri istiyorum 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak" diyen şarkıcı, "Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok sinirlendim ve her gün ağlıyorum" ifadesini kullanmıştı.
"KIZIM İLAÇLARINI ALMIYOR"
Ancak Jamie Spears, kızının vasiliğine devam etmekle yetinmiyor.
Independent Türkçe'nin The Hill’e dayandırdığı habere göre, kızının hayatının finansal ve tıbbi kontrolünü 13 yıldır elinde tutan Jamie Spears, Britney Spears’ın avukatlarının mahkemeye verdiği dilekçeye karşı itirazda bulundu.
Baba Spears, vasiliğinin sonlandırılması için avukatların gerekçe sunamadıklarını söyledi. Jamie Spears aynı zamanda avukatın talebinin “ironik” olduğunu belirterek şarkıcının diğer vasisi Jodi Montgomery ile yaptıkları görüşmelerden bahsetti.
Jamie Spears, “Montgomery geçen ay kızımın son davranışları ve genel sağlığından endişe duyduğunu söyledi. Montgomery, kızımın ilaçlarını doğru ve zamanlı almadığını, doktorların tavsiyelerini dinlemediğini ve hatta bazen doktorları görmeyi reddettiğini söyledi” dedi.
ABD'DE VASİLİK SİSTEMİ
Vasilik, artık kendileri için karar veremeyen, genellikle yaşlı ve engelli insanlar için mahkeme tarafından atanan bir koruma türü. Ancak yaşadığı ruhsal sorunlardan sonra albüm yapan, konser veren, dizilerde konuk oyuncu olan Spears'ın davası örnek gösterilerek, bu sürecin kötüye kullanılabileceği savunuluyor.