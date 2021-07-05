Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek

05.07.2021 - 11:05
Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Birkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel’in şu sıralar cezaevinde yatan babasının kendisine açtığı dava ile başı dertte. Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak için huhuk mücadelesine başladı...
Melisa'nın verdiği mücadele sosyal medyanın gündemine oturdu. 21 yaşındaki oyuncuya Yalnız Değilsin Melisa Döngel etiketi altında binlerce destek mesajı atıldı. Ünlü isimler de Melisa Döngel'e destek oldu... İşte o mesajlardan bazıları...
KEREM BÜRSİN
Canım Melisam hep yanındayım, senin için hep buradayım!
DEFNE SAMYELİ
Gücünü, artan başarılarını alkışlayacağımız günleri heyecanla bekliyorum.
Hayata duyduğumuz güveni önce anne-babadan alıyoruz. Ya da alamıyoruz… Böyle bir travmadan silkelenip hayata sarılan, küçük kız kardeşine hem anne hem baba olmak için çalışan Melisa Döngel!