Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek

Babası tarafından istismar edildiği ve kardeşinin velayeti için mücadele verdiği ortaya çıkan Melisa Döngel’e destek yağdı. Ünlü isimler de 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili duygularını paylaştı.

05.07.2021 - 11:05

Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - 1
Antalya’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada Elmalı davası etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi.
Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - 2
Bizim Hikâye, Sen Çal Kapımı gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekrana gelen Melisa Döngel'in öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.
Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - 3

Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - 4

Birkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel’in şu sıralar cezaevinde yatan babasının kendisine açtığı dava ile başı dertte. Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak için huhuk mücadelesine başladı... 

Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - 5

Melisa'nın verdiği mücadele sosyal medyanın gündemine oturdu. 21 yaşındaki oyuncuya  Yalnız Değilsin Melisa Döngel etiketi altında binlerce destek mesajı atıldı. Ünlü isimler de Melisa Döngel'e destek oldu... İşte o mesajlardan bazıları... 

Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - 6


KEREM BÜRSİN


Canım Melisam hep yanındayım, senin için hep buradayım!

Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - 7

DEFNE SAMYELİ

Gücünü, artan başarılarını alkışlayacağımız günleri heyecanla bekliyorum. 



Hayata duyduğumuz güveni önce anne-babadan alıyoruz. Ya da alamıyoruz… Böyle bir travmadan silkelenip hayata sarılan, küçük kız kardeşine hem anne hem baba olmak için çalışan Melisa Döngel!

Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - 8

NESLİHAN YELDAN

Bunu çok iyi biliyorsun zaten… #YalnızDeğilsinMelisaDöngel
Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - 9
ELÇİN AFACAN

Tabi ki! Hem anne hem baba olmak için elinden geleni yapan, üstelik bunu birçok anne ve babadan iyi yapan bir genç kadınsın! Tabi ki!


Babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek - 10
ATAKAN IŞIKTUTAN

Bazı insanlar 7 yaşındayken 17 yaşında olmak zorunda kalır. Bazı insanlar herkese sevgi dolu olurken kendilerine sevgi gösterilmesini yadırgar. Kimi zaman abla, kimi zaman anne, kimi zaman en iyi arkadaş, dost, kardeş her şey. Sonradan eklenemeyecek tek şey vicdan ve ahlak olur insana. Sen benim görüp görebileceğim en vicdan sahibi ve en ahlaklı insanlardan birisin. Dışardan yargılamanın çok kolay olduğu bu günlerde senin içini ve temiz kalbini bilen biri olarak sadece kardeşine değil çoğu arkadaşına da aileden fazlası olduğunu iyi biliyorum. Belki kan bağı kardeşliği kağıt üzerinde resmiyete bağlar ama benim senin için hissettiğim kan bağının, kardeşliğin kağıda ihtiyacı yok. İlk tanıştığımız gün nasıl benimseyip sevdiysem seni, şu an üzerine katarak daha çok seviyorum. İyi ki benim kardeşimsin ve iyi ki hala mükemmel bir insansın. Seni çok seviyorum ve her zaman yanındayım. Bu sadece lafta değil, hep böyle...

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