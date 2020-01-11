Babil'in Eda'sı Nur Fettahoğlu: Kaotik hayatların içinde var olma savaşı

Star TV'nin yeni projesi Babil'de Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Mesut Akusta gibi isimlerle rol alan alan Nur Fettahoğlu, yeni dizisini "Kaotik hayatların içinde var olma savaşı" diyerek tanımladı.

Son olarak Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu, yeni dizisi Babil'i Posta'dan Oya Çınar'a anlattı. Fettahoğlu, yeni dizisi Babil'i "Çıkış yolu kolay gibi gözüken ama bir o kadar da çaresizlikle örülü, tam bir kaotik hayatların içinde var olma savaşı" olarak tanımladı.

Babil’de iyi bir annenin aynı zamanda tutkuları yüzünden tehlikeli bir karaktere dönüşebilmesi ilginç geliyor. Sizin iyi ve kötü tanımınız ne?



- Mutlak iyi ve kötüden çok, tercihler ve bunun sonuçları önemli. Her şeyi siyah ve beyaz olarak görürseniz, otomatik olarak keskin yargılara sahip olursunuz. Kendimi bu keskin yargılardan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Ama tabii ki insanız... Dolayısıyla hepimizin içinde var bu belirsizlik.

Koşullar da insanları dönüştürüyor değil mi?



- Tabii ki! Her ortamda başka bir kimliğe, karakterinin başka bir yüzüne bürünebiliyor insan. Kimi yerde bu tercihler var olma savaşına dönüyor ve bu anda başkasına gelebilecek zararlar önemsizleşiyor. Bu ortamlar ve durumlar, toksik, yani insanın içindeki en entrikacı, en tehlikeli yanları çıkartabilecek potansiyelde. Böyle görüyorum karakteri. Var olmak zorunda, çocuğunun varlığını korumak zorunda. Bunun için de ne gerekiyorsa yapıyor.

Benim, sizin oyunculuğunuzdan en etkilendiğim karakter Fi’deki Billur’du. Acaba ters köşe roller insanın içindeki potansiyeli daha mı açığa çıkarıyor?



- Karmaşık, çelişkili, kendi içinde savaş veren ve kolay şekle girmeyen karakterleri daha çok seviyorum. Karakter köşeli olduğu zaman tepkileri ve davranışları tahmin edilebilir ve tekdüze bir hal alıyor. Sürprizleri olan karakterleri oynaması her zaman hem daha zorlayıcı hem de keyifli.

Babil’de nasıl bir hikayenin içinde izleyeceğiz sizi? Eda nasıl bir karakter?



- Babil, çıkış yolu kolay gibi gözüken ama bir o kadar da çaresizlikle örülü, tam bir kaotik hayatların içinde var olma savaşı. Eda ise ailesine bağlı, kocasına aşık, oğlu için her şeyi göze alabilecek bir kadın. Tutkuları olan ve hayatını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan biri. Pragmatik ama kontrol elden gitmeye başlayınca da hırslarıyla ve korkularıyla savaşıyor.

Fettahoğlu'nun Babil'deki Eda karakteri: İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.