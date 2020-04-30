Bağışta bulunan Tom Hanks gösterdi: İşte plazma böyle bir şey

ntv.com.tr 30.04.2020 - 08:08 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 08:17
BAĞIIŞÇI OLDULAR
Eşi Rita Wilson ile birlikte corona virüse yakalanan ve tedavi sonucu iyileşen Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, çift olarak corona aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışı gönüllüsü olduklarını açıklamıştı.
Eşiyle corona virüsü ile mücadelede neler yapabileceklerini düşünürken plazma bağışında karar kıldıklarını söyleyen Hanks, bağışladığı plazmayı sosyal medya hesabında paylaştı.
"AŞIYA ADIM VERİLSİN"
Hanks, katıldığı bir podcast programında, corona virüse karşı eğer bir aşı geliştirilmesi halinde bu aşıya esprili bir dille, “Hank-ccine” adı verilmesini isteyeceğini söylemişti.
Corona virüsü kaptıktan sonra, eşi Rita’nın kendisinden daha kötü olduğunu söyleyen Hanks, “Şu an iyiyiz. Grip gibi semptomlarımız vardı ama eşim benden biraz daha kötüydü. Çok yüksek ateşi vardı” demişti.
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, 12 Mart’ta corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Avustralya’da Elvis Presley konulu filmin çekimlerindeyken hastalanan çift, bir süre ülkede tedavi gördükten sonra Los Angeles’taki evlerine dönmüştü.