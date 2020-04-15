Rita Wilson corona virüs deneyimini anlattı: Daha önce hiç böylesini yaşamadım

"İLACIN İNANILMAZ YAN ETKİLERİ OLDU"

Hastayken kendisine, iyileşmesine katkıda bulunduğundan emin olmadığı bir tür sıtma ilacının reçete edildiğini söyleyen Wilson, “İlacın işe yarayıp yaramadığını söyleyemem ya da artık ateşin düşme zamanı gelmişti. Ateş düştü ama ilacın inanılmaz yan etkileri oldu. Mide bulantısı ve baş dönmesi vardı, kaslarım çok zayıflamıştı. Bence inanlar bu sıtma ilacı konusunda iyi düşünmeliler. Bu duruma yardım edip etmediğini gerçekten bilmiyoruz” ifadesini kullandı.