Rita Wilson corona virüs deneyimini anlattı: Daha önce hiç böylesini yaşamadım

ntv.com.tr 15.04.2020 - 10:46 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 10:59
Ünlü aktör Tom Hanks (63) ile şarkıcı eşi Rita Wilson (63), Hanks’in Elvis Presley’nin hayatını anlatan filminin çekimleri için bulundukları Avustralya’da corona virüse yakalandıklarını açıklamış, gördükleri tedavi ve karantina süreci sonrası iyileşerek ABD’deki evlerine dönmüştü.
Rita Wilson, iyileştikten sonra ilk kez CBS This Morning adlı TV programına katılarak corona virüs deneyimini anlattı.
"HİÇ YAŞAMADIĞIM BİR TİTREME"
“Son derece ağrılı, rahatsız hissettim, bana dokunulmasını istemedim. Sonra ateş başladı” diyen Wilson, “Daha önce hiç yaşamadığım gibi bir titreme geldi” diye konuştu.
Ateşinin 39 dereceye çıktığını söyleyen Wilson, hastalık döneminde kendini hep çok yorgun hisettiğini belirtti.
Şimdi eşi Tom Hanks ile Los Angeles’taki evlerinde bulunan Wilson, Hanks’in belirtilerini ‘hafif’ olarak nitelendirdi.
"AYNI SÜREDE İYİLEŞTİK"
Tom Hanks’in deneyimi hakkında da konuşan Wilson, “Ateşi o kadar yüksek değildi. Tat ya da koku alma duyusunu kaybetmedi, ama yine de bu hastalıkla başa çıkmak bizim için aynı zamanı aldı” dedi.
"İLACIN İNANILMAZ YAN ETKİLERİ OLDU"
Hastayken kendisine, iyileşmesine katkıda bulunduğundan emin olmadığı bir tür sıtma ilacının reçete edildiğini söyleyen Wilson, “İlacın işe yarayıp yaramadığını söyleyemem ya da artık ateşin düşme zamanı gelmişti. Ateş düştü ama ilacın inanılmaz yan etkileri oldu. Mide bulantısı ve baş dönmesi vardı, kaslarım çok zayıflamıştı. Bence inanlar bu sıtma ilacı konusunda iyi düşünmeliler. Bu duruma yardım edip etmediğini gerçekten bilmiyoruz” ifadesini kullandı.
Tom Hanks, corona virüs testlerinin pozitif çıktığını geçen ay yaptığı sosyal medya paylaşımında duyururken, “yorgunluk, vücut ağırıları, titreme ve hafif ateş” belirtilerini sıralamıştı.
AŞI İÇİN KAN BAĞIŞLADILAR
Wilson, şimdi hem kendisinin hem de Hanks'ın bağışıklıklarının güçlü olduğunu ve her ikisinin de aşı araştırmasına yardımcı olmak için kan bağışladığını söyledi.