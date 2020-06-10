Bar Rafaeli vergi kaçırmaktan suçlu bulundu

İsrailli model Bar Rafaeli, gelirini eksik bildirdiği için 4.3 milyon vergi cezasına çarptırıldı. 35 yaşındaki model 9 ay kamu hizmeti yapacak, annesi Tzipi Refaeli ise 16 ay hapis yatacak.

10.06.2020 - 09:54

Bar Rafaeli vergi kaçırmaktan suçlu bulundu - 1
İsrail Adalet Bakanlığı tarafından hakkında 7.2 milyon dolarlık vergi kaçırma iddiası bulunan manken Bar Refaeli (35) mahkemeyle anlaştı.
Bar Rafaeli vergi kaçırmaktan suçlu bulundu - 2

Gelirini eksik bildirdiği tespit edilen manken 750 bin dolar ceza, 2.8 milyon dolar vergi ödeyecek. 

Bar Rafaeli vergi kaçırmaktan suçlu bulundu - 3
35 yaşındaki model ayrıca 9 ay toplum hizmeti cezası aldı.
Bar Rafaeli vergi kaçırmaktan suçlu bulundu - 4
Menajeri olan annesi Tzipi Refaeli’ye ise 750 bin dolar para ve 16 ay hapis cezası verildi.
Bar Rafaeli vergi kaçırmaktan suçlu bulundu - 5
Cezaların toplamı 4.3 milyon dolar ediyor.

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