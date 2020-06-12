Ben Affleck ile Ana de Armas'dan özel jetle tatile çıktı

Oyuncu ve yönetmen Ben Affleck ile sevgilisi Ana de Armas tatile giderken corona virüsü tehdidini gözönüne aldı ve özel jet kullanmayı tercih etti. İkiliye, Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen 3 çocuğu da eşlik etti.

Abone ol Paylaş







12.06.2020 - 07:37

ennifer Garner ile boşandıktan sonra aşk hayatına birden fazla şans veren ABD'li oyuncu Jile boşandıktan sonra aşk hayatına birden fazla şans veren Ben Affleck , bir süredir meslektaşı Ana de Armas ile ilişki yaşıyor.

Affleck ile Armas, milyonlarca insanın hayatını altüst eden corona virüs salgını nedeniyle karantinayı iki ayı aşkın bir süredir Los Angeles'taki evlerinde geçirdi. Kuralların rahatlamasıyla birlikte ikili, hemen tatil planı yaptı.

Sevgililere ise Affleck'in Garner ile evliliğinden dünyaya gelen Violet Anne, Samuel Garner, Seraphina Rose Elizabeth de eşlik etti.





Los Angeles Havaalanı'nda görüntülenen aile, kendilerini getiren araçtan inerek hazırda bekleyen özel jetlerine geçti.

Grubun tatile gidecekleri yer henüz belli olmasa da yanlarına aldıkları az eşya, sadece birkaç günlük kaçamakmış gibi görünüyor.

Corona virüs salgını öncesinde de özel jetini kullanan Affleck, son birkaç ayda bu tarz ulaşım yöntemini önlem almak için daha sık tercih ediyor.

2018'de 10 yıllık evliliğini sonlandıran Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın ayrılık nedeni, Affleck'in Garner'ı çocuklarının dadısı ile aldattığı yönündeki iddiaları bitirmişti.