Ben Affleck ile Jennifer Garner sokak ortasında tartıştı

Boşandıktan sonra dostluklarını sürdüren Ben Affleck ile Jennifer Garner geçtiğimiz günlerde kavga ederken objektiflere yakalandı.
Ünlü çift, Garner’ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı evin önünde, otomobillerinin yanında hararetli bir şekilde tartışırken görüntülendi.
Tartışmada Ben Affleck’in çok öfkelendiği, sinirlerine hakim olamayıp el kol hareketleriyle konuştuğu görüldü.
Tartışmanın ardından Garner sürücü koltuğuna geçerken Affleck de mutsuz bir yüz ifadesiyle yan koltukta oturdu.
Şükran Günü'nden itibaren çocukları Violet, Seraphina ve Samuel ile birlikte vakit geçiren Hollywood yıldızları ertesi gün ise yılbaşı ağacı almak için alışverişe çıktı.
Ailenin yılbaşı ağacı alışverişi aynı zamanda Violet'ın 14. doğum gününe denk geldi.