Bergüzar Korel'den Cardi B'ye Muhteşem Yüzyıl
göndermesi

Grammy ödüllü şarkıcı Cardi B, 2014 yılında final yapan ‘uhteşem Yüzyıl dizisinin hayranı çıktı. Günde beş bölüm izlediğini söyleyen ünlü şarkıcı yeni bir paylaşımda daha bulununca Bergüzar Korel'den eşinin başrolde olduğu proje için bir gönderme yaptı.

29.06.2020 - 16:08

Bergüzar Korel'den Cardi B'ye Muhteşem Yüzyılgöndermesi - 1
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Cardi B'nin sosyal medya paylaşımıyla Muhteşem Yüzyıl fanı olduğu ortaya çıktı.
Bergüzar Korel'den Cardi B'ye Muhteşem Yüzyılgöndermesi - 2
Türk takipçilerinin soruları üzerine diziyi sıkı bir şekilde takip ettiğini dile getiren Cardi B, 'Günde beş bölüm izliyorum, Hürrem Sultan neden değişti' ifadelerini kullandı.


Bergüzar Korel'den Cardi B'ye Muhteşem Yüzyılgöndermesi - 3
Muhteşem Yüzyıl dizisini izlemeye devam eden Cardi B, bu kez Halit Ergenç'in canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakterini paylaştı.


Bergüzar Korel'den Cardi B'ye Muhteşem Yüzyılgöndermesi - 4
Cardi B'nin paylaşımına Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den esprili bir gönderme geldi.


Bergüzar Korel'den Cardi B'ye Muhteşem Yüzyılgöndermesi - 5
Otomobil kullanırken eşinin tanıtım afişine denk gelen Korel, sosyal medyada fenomen olan 'Kimin kocası bu' şarkısıyla Cardi B. ye esprili bir göndermede bulundu.


Bergüzar Korel'den Cardi B'ye Muhteşem Yüzyılgöndermesi - 6
Korel bir sonraki gönderisine ise Cardi B'nin paylaşımını taşıyarak, 'Aşkım dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık' mesajını yazdı.

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