Bergüzar Korel'den Squid Game tepkisi: Çocuklarınıza izletmeyin!

Haberler 17.10.2021 - 12:47
Üçüncü çocuğuna hamile olan 39 yaşındaki Korel, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Duyduklarıma inanamıyorum. Squid Game izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim" dedi.
"NASIL GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ?"
Korel, "Rica ediyorum; çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin. Kanal bile '+18' ve 'İntihar' uyarısı verirken buna nasıl görmezden geliyorsunuz?" uyarısında bulundu.