Bergüzar Korel'den Squid Game tepkisi: Çocuklarınıza izletmeyin!

Üçüncü çocuğuna hamile olan 39 yaşındaki Korel, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Duyduklarıma inanamıyorum. Squid Game izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim" dedi.

"Bu dizi asla çocuklara uygun değildir. 'Ama bütün arkadaşlarım izliyor' diyebilir çocuğunuz" diyen Korel, "Cevabı çok net; 'Bu dizi senin yaşına uygun değil, 18 yaşından küçüksün ve o yaşa gelene kadar bizim sorumluluğumuzdasın ama diğer evlerde olan kurallar bizim sorumluluğumuz dışında...'" diye konuştu.