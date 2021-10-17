Bergüzar Korel'den Squid Game tepkisi: Çocuklarınıza izletmeyin!

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, çocukların son günlerde popüler hale gelen Güney Kore yapımı Squid Game dizisini izlemesine tepki gösterdi. Anne ve babalara seslenen ünlü oyuncu, "Duyduklarıma inanamıyorum! Rica ediyorum, çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin" dedi.

Haberler 17.10.2021 - 12:47

Bergüzar Korel'den Squid Game tepkisi: Çocuklarınıza izletmeyin! - 1
Geçim sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin kendilerini acımasız bir oyunda bulduğu Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, çocuklarda şiddet eylemlerini artırdığı gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. Diziyle ilgili ünlü oyuncu Bergüzar Korel de tepki gösterdi.
Bergüzar Korel'den Squid Game tepkisi: Çocuklarınıza izletmeyin! - 2

Üçüncü çocuğuna hamile olan 39 yaşındaki Korel, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Duyduklarıma inanamıyorum. Squid Game izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim" dedi.

Bergüzar Korel'den Squid Game tepkisi: Çocuklarınıza izletmeyin! - 3
"Bu dizi asla çocuklara uygun değildir. 'Ama bütün arkadaşlarım izliyor' diyebilir çocuğunuz" diyen Korel, "Cevabı çok net; 'Bu dizi senin yaşına uygun değil, 18 yaşından küçüksün ve o yaşa gelene kadar bizim sorumluluğumuzdasın ama diğer evlerde olan kurallar bizim sorumluluğumuz dışında...'" diye konuştu.
Bergüzar Korel'den Squid Game tepkisi: Çocuklarınıza izletmeyin! - 4

"NASIL GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ?"

Korel, "Rica ediyorum; çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin. Kanal bile '+18' ve 'İntihar' uyarısı verirken buna nasıl görmezden geliyorsunuz?" uyarısında bulundu. 

Bergüzar Korel'den Squid Game tepkisi: Çocuklarınıza izletmeyin! - 5
Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. Ali ve Han adında çocukları olan çift, kızları Leyla'yı kucaklarına almak için gün sayıyor.

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