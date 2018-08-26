Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Kıvanç Tatlıtuğ’a benzetildi
Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius ile anlaşan Beşiktaş dün akşam transferi resmen açıkladı. Havaalanında sevinçle karşılanan Karius, sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetildi.
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Liverpool'un kalecisi Loris Karius Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş, Alman kaleci Loris Karius ile 2 yıllık anlaşma yaptı.
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Dün akşam özel uçakla Türkiye'ye gelen Karius, Beşiktaşlı taraftarlarca havaalanında sevinçle karşılanırken, sosyal medyada da günün konusu oldu.
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Beşiktaş’ın Loris Karius ile anlaşmaya vardığını açıklaması üzerine sosyal medyada kalecinin yakışıklılığı konuşuldu.
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Loris Karius’u Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeten sosyal medya kullanıcıları, “Kıvanç Tatlıtuğ’a Kıvanç Tatlıtuğ'dan daha çok benziyor", “Hafta sonları maçta oynatalım hafta içi de dizilerde”, “Kızlar maçlara hücum” yorumları yapıldı.
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Loris Karius, İngiliz basınında “Türk tıraşı oluyor” başlığıyla haberlere konu olmuştu.
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Liverpool’un yıldız futbolcusunun Türkiye’ye gelişinden önce tazelendiği ve yeni bir başlangıca hazır olduğunu duyuran Daily Mail gazetesi, Karius’un saç tıraşı olurken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.
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Karius, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki finalde Liverpool'u 3-1 mağlup ettiği maçta yaptığı hatalar nedeniyle ağlamasıyla hafızalara kazındı.
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Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan Loris Karius, tribünde bulunan Liverpool taraftarlarının yanına giderek onlardan özür dilemişti.
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Final maçında yaptığı hatalar nedeniyle ölüm tehditleri alan Karius için işler özel hayatında da yolunda gitmedi.
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Sevgilisi Rose Cochrane-Stack, ölüm tehditlerinden korktuğu için Karius’tan ayrıldı.
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Bu olaydan önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz model, “Karius’a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor. Hayatımdan endişe ediyorum” demişti.