Bessemer Trust, Britney Spears'ın vasiliğinden çekilmek istiyor

Britney Spears'ın vasilerinden biri olarak belirlenen profesyonel varlık yönetimi şirketi Bessemer Trust, değişen koşullar nedeniyle yetkilerinden çekilmek istediğini açıkladı.

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03.07.2021 - 07:06

Bessemer Trust, anlaşmadan çekilmeyi talep etti. Britney Spears 'ın babası James'le birlikte şarkıcının varlıklarının ortak vasisi olacak varlık yönetimi şirketi, anlaşmadan çekilmeyi talep etti.

Independent Türkçe'nin haberine göre mahkeme ifadesinde şirket, Spears'ın vasiliğe yönelik kamuoyuna açık son eleştirilerine işaret etti ve değişen koşullar nedeniyle görevden çekilmek istediğini açıkladı

Şirket ifadede kendisine Spears'ın vasiliğe gönüllü ve şirketin ortak vasi olarak hareket etmesine razı olduğunun söylendiğini aktardı.





Ne var ki 23 Haziran'daki kamuya açık özel mahkeme duruşması sırasında Spears, babasının onayı olmadan önemli kişisel veya finansal kararlar alamadığı için vasilikten ayrılmak istediğini aktardığı bir dizi iddiada bulunmuştu.







Mahkeme geçen yıl Bessemer Trust'ın Spears'ın varlıklarının ortak vasisi olarak eklenmesine onay vermişti. Fakat şirket, henüz ortak vasi olarak herhangi bir işlem yapmadı ve toplamda yaklaşık 60 milyon dolar (yaklaşık 521 milyon TL) olduğu düşünülen Spears'ın varlıklarından hiçbirini teslim almadı.







Bessemer'in geri çekilme kararı, Spears'ın devam eden vasiliğine daha fazla belirsizlik getiriyor. Spears 13 yıldır bu sistem altında yaşıyor ve geçen hafta mahkemeye tıbbi bir değerlendirme yapmadan düzenlemeden çıkarılması talebinde bulunduğunda durumu "istismar" diye nitelendirmişti.

Spears, "Evlenip çocuk sahibi olabilmeyi istiyorum. Şu anda rahmimde hamile kalmamam için spiral var. Spirali çıkarmak istiyorum, böylece başka bir bebek sahibi olmaya çalışabilirim" ifadelerini kullanmıştı.