Beyazıt Öztürk: Yarın yokmuş gibi yaşamamalıyız

Beyazıt Öztürk
, Kral FM
canlı yayınında Mehmet’in Gezegeni’
ne konuk oldu. Canlı yayında Gezegen Mehmet
’in sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk,merak edilen tüm soruları içtenlikle cevapladı.“Kimine Giydiği Elbiseler, Kimine Harcadığı Para Fazla Geldi”
Corona virüs önemleri kapsamında evlerimizde kaldığımız sürecin analizini yapan Beyazıt Öztürk, evlerde kapalı kaldığımız sürece hepimizin ortak düşüncelere sahip olduğunu belirtti. Beyazıt Öztürk; “Bu süreçte kimine giydiği elbiseler, kimine harcadığı para fazla geldi, kimi kendi özüne döndü, değer yargıları değişti. Biz evlerimizde bunları yaşarken, kirlettiğimiz dünya da temizlenmeye başladı. Burdan şunu anladık. Yarın yokmuş gibi yaşamamalıyız.Tüm bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor”dedi.