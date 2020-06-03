Beyazıt Öztürk: Yarın yokmuş gibi yaşamamalıyız

Gezegen Mehmet’in programında; corona virüs nedeniyle uygulanan karantina sürecinde en çok annesini özlediğini söyleyen Beyazıt Öztürk “Bu süreçte kimine giydiği elbiseler, kimine harcadığı para fazla geldi, kimi kendi özüne döndü, değer yargıları değişti. Yarın yokmuş gibi yaşamamalıyız geretiğini anladık" dedi.

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03.06.2020 - 08:54

ral FM canlı yayınında Mehmet’in Gezegeni’ne konuk oldu. Canlı yayında Gezegen Mehmet’in sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk,merak edilen tüm soruları içtenlikle cevapladı.



“Kimine Giydiği Elbiseler, Kimine Harcadığı Para Fazla Geldi”



Corona virüs önemleri kapsamında evlerimizde kaldığımız sürecin analizini yapan Beyazıt Öztürk, evlerde kapalı kaldığımız sürece hepimizin ortak düşüncelere sahip olduğunu belirtti. Beyazıt Öztürk; “Bu süreçte kimine giydiği elbiseler, kimine harcadığı para fazla geldi, kimi kendi özüne döndü, değer yargıları değişti. Biz evlerimizde bunları yaşarken, kirlettiğimiz dünya da temizlenmeye başladı. Burdan şunu anladık. Yarın yokmuş gibi yaşamamalıyız.Tüm bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor”dedi. Beyazıt Öztürk , Kcanlı yayınındane konuk oldu. Canlı yayında’in sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk,merak edilen tüm soruları içtenlikle cevapladı.Corona virüs önemleri kapsamında evlerimizde kaldığımız sürecin analizini yapan Beyazıt Öztürk, evlerde kapalı kaldığımız sürece hepimizin ortak düşüncelere sahip olduğunu belirtti. Beyazıt Öztürk; “Bu süreçte kimine giydiği elbiseler, kimine harcadığı para fazla geldi, kimi kendi özüne döndü, değer yargıları değişti. Biz evlerimizde bunları yaşarken, kirlettiğimiz dünya da temizlenmeye başladı. Burdan şunu anladık. Yarın yokmuş gibi yaşamamalıyız.Tüm bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor”dedi.

"Bu Süreçte Annemi Çok Özledim"



Beyazıt Öztürk, canlı yayında Gezegen Mehmet’in "Bu süreçte en çok neleri özledin?" diye sorması üzerine ise annesini çok özlediğini 16 Mart’tan bu yana evden çıkmadığını, arkadaşlarıyla görüşmeyi, sohbet etmeyi çok özlediğini söyledi.





"Beyaz Show’u Çok Özledim!"



Beyazıt Öztürk, uzun süredir konuşulan Beyaz Show’un başlayıp başlamayacağı konusunu da Mehmet’in Gezegeni’nde açıklık getirdi. Beyazıt Öztürk, ilk olarak Kanal D’den kendi istediği ile ayrıldığını aslında programa ara vermek istediğini belirtti. Programının 20 senedir devam ettiğini ve dinlenmek istediğini söyleyen Beyazıt Öztürk, bu dinlenme sırasında Acun Ilıcalı’dan O Ses Türkiye teklifi geldiğini belirtti. Beyazıt Öztürk; “ Acun ile Beyaz Show yapalım mı diye konuştuk, konuşuyoruz da... Başka kanallardan da teklifler geldi. İki sene oldu bende çok özledim ve yeniden Beyaz Show’a başlamak istiyorum. Ama henüz net bir durum yok. Tv8’de mi olur başka kanalda mı olur bilemiyorum” dedi.



Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un seyircisiz olamayacağını programın enerjisini seyirciden aldığını belirterek, corona virüs döneminde o kadar kalabalığı bir arada toplamanın mümkün olmayacağını söyleyerek ilerleyen zamana göre hareket edeceğini sözlerine ekledi.

Kubat, Bülent Serttaş, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Hayko Cepkin, İzel gibi sanat dünyasından bir çok önemli dostunun olduğunu belirten Beyazıt Öztürk, Gezegen Mehmet’in de kendi hayatında çok önemli bir yeri olduğunu en zor zamanlarında yanında olduğunu söyleyerek teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Beyazıt Öztürk, R harfini söyleyemediği için başına gelen ilginç bir olayı da şu sözlerle anlattı: “Eskişehir’de 7-8 arkadaş bir radyo kurmuştuk. Herkesin radyo programı İstanbul da kabul edildi. Bir tek benimkini etmediler. Sebepte R harfini söyleyemediğim içindi.. Beni bir gece programına verdiler. Sadece müzik yayını yaptım. Saat başı sadece saati söyleyip mikrofonu kapatıyordum. Bu durum bile beni çok heyecanlandırıyordu. Hiç konuşmadan işin mutfağını öğrendim. Bana büyük şeyler kattı bu olay" dedi.

"Ağzıma Kalem Koyup Aynada R Harfini Söylemeye Çalıştım"



Beyazıt Öztürk,hayatta insanların eksiklerinin üzerlerine gitmesi gerektiğini söyleyerek, kendimizle dalga geçmeyi,eksiklerimizi kabul etmeyi bilmemiz gerektiğini blirtti. Beyazıt Öztürk; “29 harfle hiç bir şey anlatamayanlar oldu. Ben 28 harfle anlatmaya gayret ettim. Ben kendimle dalga geçtim. Bir eksiğim yok,ben herkesten iyiyim dersek o zaman güneşi balçıkla sıvamış oluruz. Bana R harfini söylemem için "Ağzına kalem koy aynanın karşısında çalış" dediler. Yaptım ama yine söyleyemedim. Saatlerce bunu deniyordum” dedi.