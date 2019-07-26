Beyonce Aslan Kral ekip fotoğrafına Photoshop'la dahil edildi
ntv.com.tr
Yoğun olduğu gerekçesiyle Aslan Kral (The Lion King) ekibinin tanıtım fotoğrafına girmeyen Beyonce, fotoğrafa Photoshop marifetiyle dahil edilince filmin hayranları tarafından eleştirildi.
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Aslan Kral (The Lion King) filminin seslendirme kadrosunda yer alan Beyonce, filmde Nala karakterini seslendirdi ve film için soundtrack hazırladı.
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Ancak ‘Kraliçe Bey’in yoğun programı, onun film ekibiyle birlikte tanıtım fotoğraflarına katılmasına izin vermedi.
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Disney, Beyonce’nin meşguliyeti üzerine çareyi, ünlü şarkıcıyı cast fotoğrafına Photoshop’la yerleştirmekte buldu.
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Donald Glover, Seth Rogen, Billy Eichner, Chiwetel Ejiofor, John Oliver, Alfre Woodard, Eric André, Florence Kasumba, Keegan-Michael Key, JD McCrary ve Shahadi Wright Joseph’in bir araya gelerek çektirdiği fotoğrafa, Beyonce sonradan dahil edildi.
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Önceleri iddia olarak gündeme gelen bu Photoshop’la eklenme durumunu, filmde Zazu karakterini seslendiren komedyen John Oliver doğruladı. Oliver, “Çekim esnasında yerlerimize geçerken, ayaklarımıza dikkat etmemiz, yerde, duracağımz yerlerin isminin yazılı olduğu söylendi. Ben de yere baktım ve Beyonce yazdığını gördüm” dedi.
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Beyonce’nin, gişede rekor kırması beklenen Aslan Kral filminin tanıtımına zaman ayırmaması, filmin hayranları tarafından eleştirildi.