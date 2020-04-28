Brad Pitt’in taklit ettiği Dr. Anthony Fauci’den skeç yorumu

ntv.com.tr 28.04.2020 - 07:31 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 07:33
Brad Pitt, evden katıldığı SNL pogramında, ABD’de corona virüsle mücadelede bir numaralı isim Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’yi canlandırmış, ABD Başkanı Donald Trump'la dalga geçmişti.Pitt’in çok ses getiren bu taklidine Dr. Anthony Fauci’den yanıt geldi.
79 yaşındaki Dr. Fauci, Pitt’in harika bir iş çıkardığını söyledi.
“O harikaydı bence. Brad Pitt’in büyük bir hayranıyım ve işte bu nedenle insanlar bana kiminle oynamak istediğimi sorduğunda Brad Pitt'den bahsediyorum” diye konuştu.
“O benim en sevdiğim oyunculardan biri. Bence harika bir iş çıkardı” diyen Dr. Fauci ayrıca şunları söyledi: “Bence çok zarif bir adam olduğunu gösterdi. Skecin sonunda peruğunu çıkardı, bana ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dolayısıyla o sadece mükemmel bir aktör değil, aynı zamanda zarif bir insan. SNL’de söylediği her şey olanlardı. Gerçekten her şeyi bir araya getirerek iyi bir şey yaptı.”
Yaptığı skeçte Dr. Fauci’yi canlandırarak, Trump’un bugüne kadar corona virüsle ilgili yaptığı açıklamalarla dalga geçen Pitt, “Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere Başkan’ın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım” demişti. Trump’ın corona virüs aşısının bulunmasıyla ilgili “Göreceli olarak yakında” sözünü yorumlayan Pitt, “İlginç bir ifade, dünyanın bütün geçmişi de göreceli bir süre, o zaman tabi ki aşı da hızlı bir biçimde bulunacak” ifadelerini kullanmıştı.
Trump’un corona virüsle ilgili “Bir gün içinde mucizevi şekilde kaybolacak” sözlerine ise Pitt “Mucizeler harikadır ama yine de mucizeler plan A olmamalıdır” diye karşılık vermişti. Trump’ın “Testler çok güzel” sözüne ise “Güzeldir tabii, eğer güzellik anlayışınız bir çubuğun beyninize sokulması ise” ifadelerini kullanmıştı.
Trump’ın “Corona virüsün ne olduğunu bilmiyoruz” sözlerine ise “Aslında ne olduğunu biliyoruz” diyen Pitt, programın sonunda peruğunu ve gözlülüğünü çıkartarak “Gerçek Dr. Fauci’ye, sakinliğiniz ve açık sözlülüğünüz için teşekkür ediyorum” demişti.