Brad Pitt’in taklit ettiği Dr. Anthony Fauci’den skeç yorumu

“O benim en sevdiğim oyunculardan biri. Bence harika bir iş çıkardı” diyen Dr. Fauci ayrıca şunları söyledi: “Bence çok zarif bir adam olduğunu gösterdi. Skecin sonunda peruğunu çıkardı, bana ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dolayısıyla o sadece mükemmel bir aktör değil, aynı zamanda zarif bir insan. SNL’de söylediği her şey olanlardı. Gerçekten her şeyi bir araya getirerek iyi bir şey yaptı.”