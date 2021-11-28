Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki gösteren eşi canlı yayında kulağını çekti

Haberler 28.11.2021 - 09:58
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi Michelle Bolsonaro, askeri okul açılış törenine katıldı. Bolsonaro burada kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu. Her daim aç olduğunu ve yemek ayırt etmediğini söyleyen Bolsonaro, aslında yemeği değil kadınları kastediyordu.
Sputnik'in haberine göre, eşi Michelle Bolsonaro'nun sinirlenmiş olabileceğini tahmin eden devlet başkanı, kendini kurtarmaya çalıştı.
GÜLMEKTEN KÜRSÜYE YATTI
Şakayla karışık bir şekilde "Bu akşam kanepede uyuyacağını biliyorum" dedi. Gülmekten kürsünen üzerine yatan Bolsonaro'ya ilk tepki, yerine oturduktan sonra eşinden geldi.
Lady Bolsonaro, canlı yayın sırasında devlet başkanının kulağını çekti.
O anlar canlı yayında ekrana böyle yansıdı.