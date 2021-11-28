Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki gösteren eşi canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi Michelle Bolsonaro, askeri okul açılış törenine katıldı. Bolsonaro burada kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu. Her daim aç olduğunu ve yemek ayırt etmediğini söyleyen Bolsonaro, aslında yemeği değil kadınları kastediyordu.