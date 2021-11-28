Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki gösteren eşi canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro askeri okul açılış töreni konuşmasını yaptığı sırada kadınlar hakkında cinsiyetçi ifadeler kullandı. Konuşması sonrası yerine oturan muhafazakâr devlet başkanına ise ilk tepkiyi eşi Michelle Bolsonaro verdi. Lady Bolsonaro, canlı yayın sırasında devlet başkanının kulağını çekti.

Haberler 28.11.2021 - 09:58

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki gösteren eşi canlı yayında kulağını çekti - 1

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi Michelle Bolsonaro, askeri okul açılış törenine katıldı. Bolsonaro burada kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu. Her daim aç olduğunu ve yemek ayırt etmediğini söyleyen Bolsonaro, aslında yemeği değil kadınları kastediyordu.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki gösteren eşi canlı yayında kulağını çekti - 2

Sputnik'in haberine göre, eşi Michelle Bolsonaro'nun sinirlenmiş olabileceğini tahmin eden devlet başkanı, kendini kurtarmaya çalıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki gösteren eşi canlı yayında kulağını çekti - 3

GÜLMEKTEN KÜRSÜYE YATTI 

Şakayla karışık bir şekilde "Bu akşam kanepede uyuyacağını biliyorum" dedi. Gülmekten kürsünen üzerine yatan Bolsonaro'ya ilk tepki, yerine oturduktan sonra eşinden geldi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki gösteren eşi canlı yayında kulağını çekti - 4

Lady Bolsonaro, canlı yayın sırasında devlet başkanının kulağını çekti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki gösteren eşi canlı yayında kulağını çekti - 5

O anlar canlı yayında ekrana böyle yansıdı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER