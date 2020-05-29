Brian Austin Green ile Megan Fox boşanıyor

Daha önce birçok kez ayrılık haberiyle gündeme gelen Brian Austin Green ile Megan Fox boşanma kararı aldı.

29.05.2020 - 08:44

Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Brian Austin Green boşanıyor. Green, ayrılık sürecini yayınladığı podcast'te anlattı. Oyuncu, Megan Fox'un rap'çi Machine Gun Kelly ile aşkyaşadığı iddiası hakkında da konuştu:

"Megan 2019'daki Cadılar Bayramı döneminde film çekimindeydi. 5 hafta sonra döndüğünde, garip davranmaya başladı. Evlilik içindeki yakınlığı yeniden kuramadık. Devam eden üç hafta boyunca aramızdaki bağın koptuğunu hissettim."

"Üç hafta bekledikten sonra ona mesaj attım; 'Evliliğimiz için endişelenmem gerekiyor mu?' diye. 'Sonra konuşuruz' yanıtını verdi. Bu iyi bir haber değildi."

Daha sonra bana film çekimi için evden ayrı olduğu süreçte kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Üzüldüm. Sette Colsen (Machine Gun Kelly) diye bir adamla tanışmıştı. Arkadaştılar ve çok iyi bir adam olduğunu söylüyordu."

10 yıldır evli olan Austin Green ve Megan Fox daha önce de boşanma kararı almış, Fox üçüncü çocuklarına hamile olduğunu öğrenince çift ayrılmaktan vazgeçmişti.

 Ünlü çiftin Noah (7), Bodhi (5), Journey (3) isimli 3 çocuğu bulunuyor. 

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