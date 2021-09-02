Britney Spears'ın avukatı: Babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor

Britney Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl aradan sonra, şarkıcının vasiliğinden çekilmeyi kabul etti. Ancak ünlü yıldızın avukatı Mathew Rosengart, baba Spears'ın vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istediğini açıkladı.

02.09.2021 - 07:31

Britney Spears'ın avukatı: Babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor - 1
13 yıldır pop yıldızı Britney Spears'ın vasisi konumunda olan babası Jamie Spears, sonunda bu görevden vazgeçti. Ancak bu durum baba-kız arasında yeni bir gerginliğin başlamasına neden oldu.

Britney Spears'ın avukatı: Babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor - 2
The Guardian'da yer alan habere göre; Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, mahkemeye sunduğu dilekçede baba Jamie Spears'ın 2007'den beri sürdürdüğü vasilikten çekilmek için 2 milyon dolar istediğini belirtti.

Britney Spears'ın avukatı: Babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor - 3
Rosengart, baba Spears'ın yıllardır kızından aldığı paraları da öne sürerek, bu parayı ödemeyi kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Britney Spears'ın avukatı: Babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor - 4
Jamie Spears tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Britney Spears'ın avukatı: Babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor - 5
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