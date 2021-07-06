Britney Spears'ın babası kızının vesayetinden ne kadar kazandı?

ABD'li pop yıldızı Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın 10 yıldan fazla süredir devam eden vasilik sayesinde yüklü miktarda gelir elde ettiği ortaya çıktı.

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06.07.2021 - 07:05





Independent'ın haberine göre; Britney Spears 'ın 2008'den buna yana hem kendisi hem de vasileri için yasal gereklilikler nedeniyle yüz binlerce dolar ödemek zorunda kaldığı orata çıktı.

Forbes'un verilerine göre Jamie Spears'a Şubat 2008'den bu yana vergiler hariç toplamda en az 5 milyon dolar (yaklaşık 34 milyon TL) ödeme yapıldı.

Forbes'un incelediği mahkeme belgelerine göre Jamie Spears'ın vasi olarak belirlenmesinden bir yıl sonra kızı ona her ay 16 bin dolar (yaklaşık 138 bin TL) ödeme yaptı. 12 yıl boyunca ödenen bedel toplamda 2,4 milyon (yaklaşık 20 milyon TL) dolara tekabül ediyor.

Öte yandan New York Times'ta yayımlanan haber Jamie Spears'ın kızının turne gelirlerinin bir kısmını da aldığına işaret etti. Pop yıldızı istemediği ve hasta hissettiği halde çalışmaya zorlandığını öne sürüldü. Jamie Spears'a yapılan yüklü ödemelere kızının 2013 ve 2017 yılları arasında Las Vegas'ta gerçekleştirdiği konserlerin ürün ve bilet satışlarının yüzde 1,5'i de dahil.





Söz konusu gösteriler Caesars Entertainment'a göre 137,7 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 194 milyon TL) hasılat elde etmişti. Bu da Jaime Spears'a 2,1 milyon dolarlık (yaklaşık 18 milyon TL) pay kaldığı anlamına geliyor.

Jamie Spears'ın ünlü şarkıcının 2011'de gerçekleştirdiği Femme Fatale turnesinden de yaklaşık yüzde 3 komisyon aldığı bildirilmişti.





Bununla birlikte Britney Spears babasının ofis kirası için ayda 2 bin dolar (yaklaşık 17 bin TL) ödedi. Vasilik düzenlemesine göre kontrol altındaki kişilerin genellikle hem kendisinin hem de vasilerinin avukatlarının ücretlerini ödemesi gerekiyor. Bu avukat masraflarının da pop yıldızının sırtında olduğuna işaret ediyor.





Ancak Jamie Spears'ın avukatının 2018'de sunduğu dosyaya göre şarkıcının serveti vasiliğin başladığı 2008'de neredeyse tükenmek üzereydi ve vasilerin yönetimi sayesinde söz konusu servet 20 milyon dolar artırıldı.

Spears yakın zamanda vasiliğin kaldırılması talebiyle mahkemeye verdiği ifadede babasının ve vasiliğe dahil olan diğerlerinin "hapse girmesini" talep etmişti. Şarkıcının yankı uyandıran ifadesine rağmen mahkeme vasiliğin devamına karar vermişti.